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משפט ופלילים

בן כ-60 נהרג בתקרית אלימה סמוך למעלה אדומים; אדם נוסף נפצע קשה מירי בב"ש

שוטרי תחנת מעלה אדומים פתחו בחקירה, לאחר שאזרח ישראלי עם פצעי ירי הגיע מהכפר אלעיזריה לכניסה לעיר מעלה אדומים | צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו | אדם נוסף נפצע קשה בתקרית אלימה בבאר שבע

יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
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עדכון אחרון: 19.10.2026 | 6:37
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    אזרח ישראלי בן כ-60 הגיע אמש (שני) מהכפר אלעיזריה לכניסה לעיר מעלה אדומים כשהוא סובל מפצעי ירי. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו במקום. שוטרי תחנת מעלה אדומים פתחו בחקירה.

    חובש בכיר במד"א גלעד אדמון: "כשהגענו למקום ראינו גבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מפציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

    אדם נוסף נפצע קשה בתקרית אלימה בבאר שבע. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים סורוקה עם פציעות חודרות.

    תגיות:
    פעמון

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