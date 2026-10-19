דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני ח' בחשון תשפ"ז 19.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
20.6°תל אביב
  • 16.9°ירושלים
  • 20.6°תל אביב
  • 21.9°חיפה
  • 22.2°אשדוד
  • 19.7°באר שבע
  • 23.9°אילת
  • 21.1°טבריה
  • 16.8°צפת
  • 22.2°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
צבא וביטחון

צה"ל חיסל ראש חולייה ושני מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס

עשן לאחר תקיפה של חיל האוויר בדרום עזה, 11 במאי 2023 (עבד רחים \ פלאש 90)
עשן לאחר תקיפה של חיל האוויר בדרום עזה, 11 במאי 2023 (עבד רחים \ פלאש 90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 19.10.2026 | 8:41
נושאים קשורים:

    צה"ל תקף במהלך סוף השבוע (שבת), במרחב דארג' תופאח שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבדאללה מוחמד חמיס ג׳אבר, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

    במסגרת תפקידו, ג׳אבר סייע ליצירת אמצעי לחימה שונים, היווה גורם משמעותי בתפקוד מטה הייצור של חמאס ולקח חלק בתהליכי השיקום והפיתוח שלו.

    בתקיפות נוספות במהלך סוף השבוע ברצועת עזה, צה"ל חיסל במרחב דארג׳ תופאח את המחבל מאגד אחמד מוצטפא צבאג, ראש חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ובמרחב ג'אבליה את המחבל עאמר בשיר מוחמד חוראני, מחבל בגדוד ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

    תגיות:
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!