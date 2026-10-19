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תרבות ומורשת

המחווה הנסתרת להירש פולין-גולדברג בסדרה המצליחה של נטפליקס

בפרק 6 של העונה הרביעית של 'הדיפלומטית', מספרת מנהלת משק הבית של שגרירת ארה"ב בלונדון סיפור על חייל אמריקאי במלחמת העולם השנייה בשם הרש פולין מריצ'מונד בווירג'יניה, שהציל את אביה בשדה הקרב בבלגיה כשתפס רימון חי והשליך אותו הצידה - אך אחת מהגפיים שלו נקטעה

מתוך "הדיפלומטית", עונה 4 פרק 6 (צילום מסך)
מתוך "הדיפלומטית", עונה 4 פרק 6 (צילום מסך)
טל כרמון
טל כרמון
כתבת ועורכת
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עדכון אחרון: 19.10.2026 | 11:35
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מחווה מרגשת להירש גולדברג-פולין ז"ל בעונה הרביעית של הסדרה "הדיפלומטית" שעלתה השבוע בשירות הסטרימינג נטפליקס.

בפרק 6 של העונה החדשה פרנסס מנינג, מנהלת המשק של בית השגרירה האמריקאית בבריטניה, שאותה מגלמת השחקנית הבריטית פני דאוני, מספרת לסגן השגרירה כי חייל אמריקאי הציל את אביה בשדה הקרב בבלגיה במהלך מלחמת העולם השנייה: חייל בשם הרש פולין מריצ'מונד בווירג'יניה, תפס בידיו רימון שנזרק על האב והשליך אותו הצידה. השניים ניצלו אך אחת מהגפיים של פולין נקטעה בפיצוץ הרימון.

הרש גולדברג פולין (צילום: אלבום פרטי)
הרש גולדברג פולין (צילום: אלבום פרטי)

הסיפור אמנם התרחש בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל המחווה ברורה. ב-7 באוקטובר יצא הירש גולברג פולין, שגר בריצ'מונד בווירג'יניה בילדותו, לקמפינג עם חבריו סמוך למקום שבו התקיימה מסיבת הנובה. לאחר שהתחילה מתקפת חמאס, הוא וחברו, ענר שפירא, הסתתרו במיגונית המוות, שם נפצע הירש, ידו נקטעה והוא נחטף לעזה. באוגוסט 2024 נרצח הירש בשבי עם החטופים כרמל גת, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב ואלמוג סרוסי.

קרי ראסל מתוך 'הדיפלומטית' (צילום: נטפליקס)
קרי ראסל מתוך 'הדיפלומטית' (צילום: נטפליקס)
רופוס סוול ואליסון ג'ני מתוך הסדרה 'הדיפלומטית' של נטפליקס (צילום: נטפליקס)
רופוס סוול ואליסון ג'ני מתוך הסדרה 'הדיפלומטית' של נטפליקס (צילום: נטפליקס)

'הדיפלומטית' בכיכובם של קרי ראסל ורופוס סוול, היא אחת מהסדרות המצליחות של נטפליקס. יוצרת הסדרה והתסריטאית הבכירה היא דברה קהאן, יהודיה אמריקאית.

תגיות:
פעמון

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