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צבא וביטחון

לקראת הבחירות: צה"ל יטיל עוצר יציאות מיום חמישי ויתגבר כוחות ברחבי הארץ

הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב בהשתתפות מפקדי הפיקודים וראשי האגפים, והנחה על שורת צעדים להגברת המוכנות המבצעית לקראת הבחירות | עוצר יציאות יוחל ביחידות צה"ל החל מיום חמישי, נוכחות המפקדים הבכירים תתוגבר וכוחות נוספים יוקצו לגזרות השונות

דבר
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עדכון אחרון: 19.10.2026 | 13:09
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רמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שני) הערכת מצב רב-זירתית במסגרת היערכות צה"ל לתקופת הבחירות, בהשתתפות ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן ומפקדי פיקוד הצפון, פיקוד המרכז, פיקוד הדרום ופיקוד העורף.

בפתח הדיון הדגיש זמיר כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיום הבחירות הדמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח. עוד ציין כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.

במסגרת הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על שורת צעדים להגברת המוכנות המבצעית, בהם החלת עוצר יציאות ביחידות צה"ל החל מיום חמישי הקרוב, בהתאם להערכת המצב המתמשכת, ועיבוי נוכחותם של מפקדים בכירים בחמ"לים, במפקדות וביחידות, כדי להבטיח את המוכנות והכשירות המבצעית.

בנוסף, הורה זמיר לתגבר את פיקוד המרכז בכוחות ממפקדת חטיבת הצנחנים ובכוחות נוספים שיוקצו לה, במטרה לחזק את פריסת הכוחות ולהגביר את הנוכחות בשטח. מפקדת החטיבה תפעל כמפקדת חטיבה משימתית במרחב שבין שומרון לבנימין.

הרמטכ"ל הנחה גם על הקצאת כוחות נוספים לשאר הגזרות, באוויר, בים וביבשה, בהתאם לצרכים המבצעיים.

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