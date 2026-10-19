סגן נשיא קרן היסוד בצרפת: ישראל חייבת לערוך "מבצע פינוי דחוף" ליהודי המדינה

"הפורעים במרכז מרסיי בזזו והשחיתו את כל החנויות בבעלות יהודים, ולא נגעו בחנויות בבעלות מוסלמים", אומר ל'דבר' תיירי טוביאנה, סגן נשיא קרן היסוד בצרפת. אמירות דומות הופצו אתמול (ראשון) ברשתות החברתיות אך לא זכו לאישור של גורמים רשמיים. לדברי טוביאנה, "זה משהו שהתקשורת בצרפת לא תדבר עליו".

טוביאנה מעיד כי בליון, העיר השנייה בגודלה בצרפת, לא נותרו חנויות שלא עברו ביזה או השחתה במרכז העיר: "לא נותרה אפילו חנות אחת. תתאר לך מה זה".

"זה סופה של יהדות צרפת", הוא אומר. "בתוך כמה שנים צרפת תהיה 'יודנריין'. האחים המוסלמים עושים עבודה רצינית ועקבית, מסבירים לכל מי שמגיע למסגדים ולמוסדות שלהם שישראל היא הדבר הכי רע שקיים בעולם. הם מסבירים שהבעיה הגדולה בעולם זה ישראל והציונים. לא היינו צריכים את 17 באוקטובר בשביל להבין את זה. יהדות צרפת נגמרה".

נשיא צרפת עמנואל מקרון נאם אתמול לאומה ואמר כי "דבר אינו מצדיק את האלימות הבלתי נתפסת" וכי "מי ששדדו בתי עסק או תקפו מבני ציבור חייבים לשלם על פשעיהם". מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, מרין לה פן, אמרה כי הצרפתים חיים במשבר עמוק של אמון וסמכות שמאיים על הדמוקרטיה. שר המשפטים ז'רלד דרמנן הודה כי המערכת אינה מתמודדת ביעילות עם התפרעויות אלימות של קבוצות מן השמאל הרדיקלי. שר הפנים הצרפתי לורן נונייז אמר הבוקר לראשונה כי "המצב יצא משליטה בכמה ערים" והגיש את התפטרותו למקרון – שסירב לקבלה. במהומות במהלך סוף השבוע נעצרו יותר מאלפיים אנשים וכאלף אנשי ביטחון נפצעו. איגוד המסחר והקמעונאות עדכן אתמול כי כ-1,500 עסקים נפגעו וכי הנזק מוערך בכמה מאות מיליוני יורו.

הרשויות במרסיי דיווחו אתמול כי על פי ההערכות כ-30,000 בני אדם השתתפו בביזת החנויות במרכז העיר. הבוקר הוצא צו משטרתי שאוסר על התקהלויות והפגנות בכל המחוז. בתקשורת הצרפתית לא סוקר הרס של חנויות בבעלות יהודית או רדיפת יהודים. לדברי טוביאנה גם פריצה לבית כנסת ברובע ה-19 בפריז, שתועדה בסרטונים ודווחה בישראל, לא סוקרה כלל בתקשורת הצרפתית. בדומה למהומות קודמות, הוא מוסיף, האלימות אינה ספונטנית אלא מאורגנת על ידי קבוצות מוסלמיות וארגוני שמאל קיצוני, כמו גם ארגונים אנטישמיים שמוכרים היטב ליהודי צרפת.

התקשורת הצרפתית ומרבית נבחרי הציבור נמנעים באופן כללי מלשייך את האלימות לקבוצות באוכלוסייה, אך בין אם מה שמלכד את המתפרעים הוא זהות אתנית ובין אם זו זהות מעמדית, לא קשה לראות מי הן הקבוצות שמובילות את המהומות ברחובות. יש גם צעירים צרפתים שמצטרפים למהומות אך הם לא רבים. בהפגנות החוקיות המצב הפוך – שם נראות הרבה יותר נשים צרפתיות, רובן צעירות.

"אזרחים רבים מרגישים שהמדינה איבדה כיוון"

יצחק בר ששת, נשיא תנועת המזרחי בצרפת וסגן ראש פרבר בפריז, גם כן מודאג מהמצב: "עבור יהודי צרפת, כל עלייה באלימות ובאנטישמיות מגבירה את החשש לביטחון הקהילה ובתי הכנסת. אזרחים רבים מרגישים שהמדינה איבדה כיוון, ושאין הנהגה שמצליחה להחזיר את האמון ואת תחושת הביטחון.

"מה שקורה בצרפת אינו רק גל של הפגנות, זו הצטברות של משבר כלכלי, חברתי ופוליטי. וחובה עלינו להבחין בין מחאה לגיטימית לבין אלימות, ונדליזם ופגיעה ברכוש. הממשלה מתקשה להפגין סמכות, והמשטרה נאלצת להתמודד עם מצבים קשים. יש תחושה של התלכדות מאבקים וקבוצות שונות סביב הכעס כלפי השלטון. הסכנה להסלמה חמורה בהחלט מדאיגה".

טוביאנה סבור שכמחצית מבין כ-450,000 יהודים שחיים כיום בצרפת יהגרו בשנים הקרובות – חלקם לישראל וחלקם לארצות הברית. מאז 7 באוקטובר צרפת מדורגת במדינה השלישי מבחינת מספר העולים לישראל (אחרי רוסיה וארצות הברית). על פי הערכות השנה יעלו יותר מ-4,000 יהודים צרפתים לישראל.

ישראל חייבת לערוך "מבצע פינוי דחוף" ליהודי צרפת, הוא אומר, משום שלא כולם יצליחו לברוח משם. לדבריו אחוז גדול מהיהודים שנותרו בצרפת חיים בשכונות מצוקה ואין להם את האמצעים והיכולות לעלות לישראל.

לגבי החצי השני של יהודים צרפתים – שהזהות הצרפתית חזקה יותר מזהותם היהודית – טוביאנה מעריך כי הם יישארו בצרפת אבל הם לא ישמרו על תרבות יהודית, מה שיוביל למחיקתה של יהדות צרפת.

האם אתה מרגיש שחל שינוי כלפי היהודים?

"לא, האלימות כלפינו אינה חדשה. כמעט כל יום יהודי מותקף בצרפת. זה הקצין בתקופת גל הטרור של העשור הקודם, בזמן שמיליון מהגרים הגיעו לאירופה וארגונים כמו דאעש היו בשיאם, ושוב הסלים מאז 7 באוקטובר. אני לא חושב שיש עכשיו שינוי, ואני גם לא חושב שזה יירגע. הם ימשיכו לתקוף אותנו עד שלא ישארו פה יהודים".

כיצד יצביעו יהודי צרפת בבחירות לנשיאות בעוד שישה חודשים?

"חלקם לא יישארו פה עוד שישה חודשים, אבל אלה שכן ומזוהים כיהודים יצביעו כנראה למרין לה פן כי הם מצביעים משיקולי ביטחון. בישראל אתם רגילים להצביע משיקולי ביטחון, ככה זה אצלכם. אבל בצרפת זה לא היה ככה. יהודי צרפת לא נהגו בעבר להצביע למועמד שמבטיח להם ביטחון, זה שיח שלא היה קיים. עכשיו זה השיח היחיד שקיים. לה פן תחזק את המשטרה והצבא ולכן יצביעו לה. פשוט כי מפחדים".