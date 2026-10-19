המחלוקת בין משרד החינוך לרשות למדידה והערכה: דו"ח קורא לשינוי הערכת הישגי התלמידים

דו"ח בדיקה שפורסם היום (שני), בעקבות המחלוקת בין משרד החינוך לראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה), קובע כי פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב צריך לשקף גם את שיעור התלמידים ששולטים בחומר הנלמד ברמה בסיסית, ולא רק את שיעור התלמידים שמפגינים שליטה גבוהה בו, כפי שנעשה כיום. עם זאת, הדו"ח מתנגד לשינוי בדיעבד של תוצאות המבחנים באנגלית ובמדעים שכבר חושבו.

הדו"ח עוסק גם ביחסי העבודה בין משרד החינוך לראמ"ה, וקובע כי יש להסדיר את סמכויות הרשות, תחומי אחריותה ונהלי העבודה שלה מול המשרד, כדי לפתור את המחלוקות בין שני הגופים.

את הדו"ח ערך יו"ר הות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה), פרופ' עמי מויאל, לבקשת שר החינוך יואב קיש. במאי האחרון דרש קיש לעכב את פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב במדעים, במתמטיקה ובאנגלית, שפורסמו לבסוף בספטמבר. קיש נימק את דרישתו במחלוקות מקצועיות בין משרד החינוך לראמ"ה, אך ספג ביקורת ציבורית שלפיה ביקש למנוע את פרסום התוצאות בשל הישגים נמוכים. בהמשך הצהיר קיש בכמה הזדמנויות כי בכוונתו לפעול לפיטוריו של ראש ראמ"ה, ד"ר גל אלון.

בהתייחסו למחלוקת אמר קיש: "השורה התחתונה היא שאנחנו נמצאים במצב שהמשרד וראמ"ה לא מצליחים לעבוד ביחד. תפקידה של ראמ"ה הוא לאסוף ולעבד את הנתונים ותפקידו של המשרד הוא לגבש מדיניות לפי נתונים אלו,וכרגע אין הסכמה על המהלך הזה עובד".

קיש התייחס גם לביקורת שנמתחה עליו בעקבות עיכוב פרסום התוצאות: "בזמנו היו כל מיני טענות כאילו אני רוצה להסתיר את התוצאות וזו טענה רחוקה מהאמת. אני כאן כדי לתקן".

המחלוקת על מדידת הישגי התלמידים

אחת המחלוקות המרכזיות בין משרד החינוך לראמ"ה נוגעת לאופן הצגת רמות השליטה של התלמידים בחומר הנלמד. משרד החינוך דורש שפרסום תוצאות המבחנים יכלול גם את שיעור התלמידים ששולטים בתכני הלימוד ברמה בסיסית, ולא רק את שיעור התלמידים שמפגינים רמה גבוהה של בקיאות בחומר. מויאל מסכים עם ביקורת זו של המשרד, אך מתנגד לבקשתו לשנות בדיעבד את תוצאות המבחנים באנגלית ובמדעים.

מחלוקת נוספת נוגעת לדרישת משרד החינוך לבטל את האנונימיות של המבחנים, כך שהתלמידים יקבלו ציונים אישיים. לעמדת המשרד, מתן ציונים אישיים יגביר את המוטיבציה של התלמידים להיבחן ולהצליח. מויאל דוחה את הדרישה. לדבריו, שיטת הבחינה הקיימת מקובלת בעולם, ולא נמצאו מחקרים המצביעים על כך שמבחן שיש לו השלכות על התלמידים משפר את תוצאותיהם. עם זאת, הוא מציע למשרד לערוך פיילוט בנושא, לבחון את תוצאותיו ובהתאם להן לקבוע מדיניות.

מחלוקת נוספת נוגעת לפרק הזמן הארוך שחולף בין קיום המבחנים לפרסום תוצאותיהם. מויאל מקבל את עמדת משרד החינוך שלפיה העיכוב מקשה על הסקת מסקנות רלוונטיות מהתוצאות, וקורא לראמ"ה לקצר את משך התהליך.

מחלוקת נוספת בין משרד החינוך לראמ"ה נוגעת לאופן פרסום תוצאות המבחנים לציבור. מויאל מציע לחלק את האחריות בין הגופים: ראמ"ה תהיה אחראית לפרסום תוצאות המבחנים, ואילו משרד החינוך יציג את השלכותיהן על מדיניותו.

היעדר חקיקה ונהלים מוסדרים מקשה על יחסי העבודה

לצד המחלוקות המקצועיות, הדו"ח מצביע על הצורך להסדיר את יחסי העבודה בין משרד החינוך לראמ"ה. מויאל מציע להקים ועדת היגוי משותפת לשני הגופים, בעלת מנדט ותקופת פעילות מוגדרים, שתסדיר את פעילותה של ראמ"ה. המלצה נוספת היא להקים מועצה לאומית להערכה ומדידה, בנפרד מראמ"ה, שתקבע את תהליכי ההערכה והמדידה לשנים הקרובות.

ראמ"ה הוקמה ב-2005 בהחלטת ממשלה, כחלק ממסקנות ועדת דוברת, ופועלת למעשה מתוקף החלטה זו. בהחלטה נקבע כי סמכויותיה של ראמ"ה יעוגנו בהמשך בחקיקה, בשיתוף משרד החינוך, אך חקיקה זו מעולם לא הושלמה.

לדברי מויאל, להיעדר חקיקה ונהלים מוסדרים יש השלכות על יחסי העבודה בין ראמ"ה למשרד החינוך. לדוגמה, חלק מנהלי העבודה בין שני הגופים סוכמו בהודעות וואטסאפ או בדואר אלקטרוני, ולא במסגרת נוהל עבודה מוסדר ומוסכם. דוגמה נוספת היא חוסר ההסכמה בנוגע לחשיפת הנתונים הראשוניים לפני פרסום התוצאות לציבור, הן באשר למועד החשיפה והן באשר לגורמים במשרד החינוך שרשאים לצפות בנתונים בשלבים השונים של עיבודם.

עם זאת, פועלת ועדה משותפת לקביעת נהלי עבודה בין ראמ"ה למשרד החינוך, המכונה "הפורום המרובע", שהוקמה על ידי מנכ"ל המשרד מאיר שמעוני ועל ידי גל אלון. לוועדה אין מעמד או סמכויות מוגדרים, ולכן כוחה מוגבל.

גורם נוסף המקשה על הסדרת יחסי העבודה הוא מעמדה המורכב של ראמ"ה: מצד אחד, היא גוף עצמאי שאינו תלוי במשרד החינוך, ומעמדו של העומד בראשה זהה לזה של מנכ"ל המשרד. מצד שני, היא כפופה למשרד החינוך, ולכן יש צורך להגדיר את תחומי אחריותה ואת הסוגיות שאינן בסמכותה.

בהתייחסו להמלצות הדו"ח אמר מויאל: "בשנים האחרונות אני עוסק רבות במדידה והערכה במסגרת קידום חינוך והתעשייה. חשוב לומר כי מדידה והערכה הם כלים להשגת היעדים ואני מאמין כי ההסדרה של פעולתה של ראמה תקדם אותנו ליעדים של מערכת החינוך".