עובדי מפעל 'רותם אמפרט' בנגב הפגינו: "סכנה לפרנסתם של אלפים"

"הממשלה שותקת, הפריפריה קורסת", "בלי תעסוקה בנגב אין תקומה", את השלטים האלו ורבים אחרים הניפו מאות עובדי חברת רותם אמפרט, שהפגינו הבוקר (שני) מול דיון של מינהל התכנון בירושלים. הם מחו על הארכה נוספת של תהליכים תכנוניים, שחיוניים לדבריהם להמשך פעילות המפעל.

מאות העובדים לבשו חולצות עבודה כחולות, ונשאו גם דגלים של חברת 'כיל' שלה שייך המפעל. את העובדים ליווה גם ראש העיר דימונה, בני ביטון. ביטון קרא לשרי הממשלה להגן על המפעל, בפרט לאלו שמגיעים ממפלגתו הליכוד. "אני קורא לשרי הליכוד, יש לכם פה המוני תומכים, לא יכול להיות שתסגרו את המפעל הכי חשוב בנגב! מפעל רותם מעסיק אלף עובדים, ובאופן עקיף מעסיק עוד עשרת אלפים".

"אנחנו עומדים כאן בשם אלפי משפחות בנגב שחיות כבר שנים בחוסר ודאות", אמר משה חדד, יו"ר ועד עובדי רותם אמפרט. "מאחורי כל החלטה עומדים עובדים, הורים לילדים ומשפחות, שכל מבוקשן הוא להתפרנס בכבוד. נתנו פתרון לאיכות הסביבה, פתרון שיבטיח גם שמירה על הסביבה וגם את המשך פעילות המפעל. אחרי שנים של דיונים הגיע הזמן לקבל החלטות. אי אפשר לדבר על חיזוק הפריפריה ובמקביל לסכן את פרנסתם של אלפי עובדים. בלי תעסוקה בנגב אין תקומה!".

חלק מההתנגדויות הוסרו, אחרות נשארו

ההפגנה, שאורגנה בידי ועד העובדים של המפעל וההסתדרות, מתייחסת להליך שנערך במנהל התכנון בשנים האחרונות. ההליך נוגע לבקשת החברה לבנות ולשדרג בריכה רביעית, שלטענת מארגני ההפגנה חיונית להמשך פעילותו של המפעל ולכלכליותו. בתום דיונים רבים בית המשפט דחה את הערעורים נגד הבריכה ואישר את התוכנית בנוסח מתוקן, וארגון 'אדם טבע ודין' הסיר את התנגדותו. עם זאת, בארגון 'לובי 99' הגישו ערעור נוסף לוועדה המחוזית – שלטענת ההסתדרות עלול להאריך מאוד את התהליך, אם יתקבל.

ב'לובי 99' טוענים כי ניתן להקים בריכה באופן אחר ועדיף מבחינה סביבתית, בלי פגיעה במפעל או בעובדים. "החברה מתחמקת מהקמת בריכה בטוחה", כתב הארגון ברשתות החברתיות, "וכשדורשים מהם סוף־סוף לעמוד בהתחייבויות הם שולפים את איום הפיטורים. את הלחץ צריך להפנות להנהלת החברה, שתקיים סוף־סוף את התחייבויותיה".

"זה מאבק של הנגב כולו"

עובדי החברה דורשים ממנהל התכנון לקבל החלטה מהירה, משום שהמפעל לא יוכל לעמוד בעיכובים נוספים. אלו עלולים להוביל לסגירתו, לאובדן פרנסתם של כ-1,000 עובדים, ולפגיעה בהעסקתם העקיפה של אלפים נוספים מתושבי הנגב. הם קוראים לוועדה המחוזית לפסוק במהרה לטובת הקמת הבריכה, כדי שניתן יהיה להתחיל בתהליכי בנייתה בהקדם.

רום דביר, יו"ר איגוד עובדי המלונאות, הכימיה והחקלאות בהסתדרות, הגיע להפגין לצד העובדים. "לא ייתכן שלאחר חמש שנים של הליכים, דיונים, בדיקות ואישורים מצד כלל הגורמים המקצועיים, עדיין נאלצים העובדים להיאבק על זכותם הבסיסית להתפרנס", אמר, "אנו דורשים לקבל החלטה מיידית שתבטיח את המשך פעילות המפעל, את עתיד העובדים ואת חוסנו הכלכלי של הנגב. האיגוד בראשותי וההסתדרות כולה עומדת מאחורי העובדים כחומה בצורה".

"באתי להגיד היום דבר פשוט- עובדי המפעל, עובדי ICL, וכל עובדי הנגב- לא לבד!" זעק דביר במגפון, וזכה למחיאות כפיים סוערות. "מנסים לתאר את זה כמאבק בין טייקונים לבין ארגוני איכות סביבה. לא! זה מאבק של עובדים על הפרנסה שלהם! זה מאבק של עובדים ושל הנגב כולו! ולכן אנחנו ההסתדרות פה, לשמור על העובדים, על הפרנסה של העובדים, על הנגב!".

"אנחנו יודעים טוב מאוד מה יהיה בנגב אם לא תהיה ICL", הזהיר דביר, "הם רוצים נגב עני, נגב של שואבי מים. אתם תיתנו לזה לקרות?" "לא!" ענו העובדים בצעקה.