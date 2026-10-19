115 מיליון ש"ח יוקצו למיזמי אנרגיה שייצרו הכנסות לרשויות בעוטף

מנהלת תקומה ומשרד האנרגיה והתשתיות הודיעו היום (שני) על קידום קול קורא בהיקף של עד 115 מיליון שקלים להקמת פרויקטים מניבים בתחום האנרגיה ברשויות חבל תקומה. הרשויות יוכלו להציע פרויקטים בהיקף של מיליוני שקלים, שנועדו להגדיל את ייצור האנרגיה המקומי, לחזק את הביטחון האנרגטי ולייצר עבורן מקורות הכנסה נוספים.

בין הפרויקטים שניתן לקדם במסגרת הקול הקורא נכללים קירויים סולאריים למבני ציבור ולמגרשים, שיאפשרו לרשויות להפיק הכנסות מייצור חשמל ולצמצם את הוצאות האנרגיה שלהן. המהלך נועד גם להאיץ את המעבר לאנרגיה מתחדשת, שמשרד האנרגיה מציב כיעד מרכזי.

"הקול הקורא יאפשר להפוך את הפוטנציאל הזה לפרויקטים ממשיים, שיגדילו את הייצור המקומי, יחזקו את הרציפות התפקודית בשגרה ובחירום ויקדמו משק אנרגיה מבוזר, מתקדם ונקי יותר בחבל תקומה", אמר יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות.

לפי תנאי הקול הקורא, את הבקשות הראשוניות ניתן להגיש עד 4 בנובמבר 2026. הפרויקטים שיאושרו יידרשו, ככלל, להתחיל לפעול בתוך 36 חודשים ממועד האישור העקרוני. במנהלת תקומה הבהירו כי בין השיקולים המרכזיים לבחירת הפרויקטים יהיו מידת בשלותם, היתכנות הביצוע שלהם ויכולתם לייצר הכנסה יציבה ומשמעותית לרשות המקומית.

"אנחנו מבקשים לבנות בחבל תקומה לא רק את מה שהיה כאן לפני טבח 7 באוקטובר, אלא לייצר תשתית טובה וחזקה יותר לעשורים הבאים", אמר אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה. "ההשקעה בפרויקטים מניבים בתחום האנרגיה מאפשרת לרשויות להפוך השקעה ממשלתית למנוע הכנסה ארוך טווח, להפחית הוצאות ולחזק את עצמאותן הכלכלית והאנרגטית".