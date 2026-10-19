עובדי אבטחה בבית החולים פוריה הותקפו, 4 חשודים נעצרו

עובדי אבטחה במרכז הרפואי צפון (פוריה) הותקפו היום (שני) בצוהריים. המשטרה פתחה בחקירה, ובהמשך עצרה ארבעה חשודים תושבי עראבה. לפי החשד, הם תקפו את צוות האבטחה בבית החולים בעקבות ויכוח מילולי בין התוקפים למאבטחים.

המרכז הרפואי פוריה: "אנחנו מגנים בתוקף כל פגיעה באנשי הצוות שלנו, ומעניקים להם תמיכה מלאה וגיבוי מוחלט. אנו נוקטים במדיניות של אפס סובלנות לאלימות ופועלים יחד עם גורמי האכיפה למיצוי הדין. חרף האירוע, צוותי הרפואה ממשיכים במשימתם העליונה ומעניקים טיפול רפואי מלא ומסור לכלל המטופלים".

המשטרה: "רואים בחומרה רבה כל פגיעה בעובדי מערכת הבריאות, הפועלים להצלת חיים ולמתן טיפול לציבור. נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל גילוי אלימות כלפי צוותי רפואה וחירום".