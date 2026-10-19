35 צוללים הגיעו לבית החולים באילת בתוך שמונה חודשים: "תמרור אזהרה בוהק"

עלייה חדה במספר נפגעי הצלילה שטופלו במרכז הרפואי יוספטל באילת: בין ינואר לאוגוסט 2026 טופלו בבית החולים 35 צוללים, לעומת 12 בתקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מנתונים שפרסם המרכז הרפואי מקבוצת כללית. במקביל, מספר הפעולות הטיפוליות שבוצעו בתא הלחץ ובמחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) עלה מ-12 ל-40. בחלק מהמקרים נדרשו טיפולים ממושכים כדי למנוע נזק נוירולוגי קבוע.

לפי בית החולים, בחלק מהמקרים שנבדקו התגלו חריגות מהוראות הבטיחות, לרבות עלייה מהירה מדי אל פני המים, אי-ביצוע חניות בטיחות וצלילות חוזרות ללא מנוחה מספקת. בין הנפגעים היו גם צוללים ותיקים ובעלי ניסיון רב.

באחד המקרים פונו למיון אישה בת 47 ובן זוגה בן ה-52, צולל טכני בהכשרתו, לאחר שעלו במהירות מעומק של כ-18 מטרים. השניים סבלו מהקאות מרובות והופנו לטיפול דחוף בתא לחץ. במקרה אחר, צוללת שלא ביצעה חניית בטיחות במהלך צלילת לילה יצאה למחרת לשלוש צלילות נוספות. היא סבלה מעקצוצים ומכאבים שהקרינו לגב ולחזה, ונזקקה לאשפוז ולסדרת טיפולים בתא לחץ.

קבוצת צוללים נוספת עלתה מעומק של 25 מטרים ישירות לפני המים, ללא ביצוע חניית בטיחות. חלק מחברי הקבוצה פיתחו תסמינים נוירולוגיים ונזקקו לטיפול רפואי דחוף. מנגד, צוללת בת 26, שלפי בית החולים הקפידה על כללי הבטיחות במהלך צלילה לעומק של 18 מטרים, פיתחה כעבור כמה שעות נימול בגפיים וכאבי ראש עזים. היא טופלה בתא לחץ ואושפזה במחלקה פנימית.

"הקפיצה החדה בנפגעי צלילה השנה היא תמרור אזהרה בוהק לכל קהילת הצוללים ולמועדוני הצלילה באילת. מחלת דקומפרסיה אינה מבדילה בין צולל מתחיל לצולל טכני ותיק – חוקי הפיזיקה והפיזיולוגיה פועלים על כולם באותה מידה", אמר ד"ר ניר פולק, רופא צלילה בכיר ורופא תא לחץ ביוספטל.

מחלת דקומפרסיה, המכונה גם מחלת הפחתת הלחץ, עלולה להתפתח כאשר גזים המומסים בגוף במהלך הצלילה יוצרים בועיות ברקמות ובדם בעקבות ירידה בלחץ הסביבתי. התסמינים עשויים לכלול כאבי פרקים, נימול, סחרחורת וחולשה, ובמקרים חמורים גם שיתוק ופגיעות נוירולוגיות.

פולק הזהיר כי חריגה מהנחיות הצלילה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך, והדגיש את חשיבות ההקפדה על קצב עלייה מבוקר, חניות בטיחות, מנוחה מספקת בין צלילות ושתיית מים. לדבריו, גם הופעת תסמינים שעות לאחר היציאה מהמים מחייבת התייחסות רפואית.

כללי ברזל לצלילה בטוחה

עלייה מבוקרת ואיטית: שמירה על קצב עלייה תקין של עד 9 מטרים לדקה והקפדה בלתי מתפשרת על חניות בטיחות וחניות דקומפרסיה. מרווחי זמן מספקים (Surface Interval): הקפדה על זמני מנוחה והתאוששות בין צלילות, במיוחד בצלילות עמוקות או צלילות מרובות. הידרציה ומנוחה: שתייה מרובה של מים לפני ואחרי הצלילה והימנעות ממאמץ גופני קיצוני לאחר היציאה מהמים. עירנות לסימנים: כל הופעה של כאבי פרקים, עקצוצים, חולשה, כאבי ראש, קוצר נשימה או תלונות בלתי מוסברות לאחר צלילה מחייבת פנייה מיידית למיון.