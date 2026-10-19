אילון מאסק מבטיח מניית SpaceX לכל ילד בארה"ב: שווי ההבטחה כ-11 מיליארד דולר

המיליארדר אילון מאסק הודיע היום (שני) כי בכוונתו להעניק בשנה הבאה מניה אחת של חברת החלל והבינה המלאכותית שלו, SpaceX, לכל ילד בארצות הברית. על פי שווי המניות הנוכחי ומספר הילדים במדינה, היקף ההתחייבות עשוי להגיע לכ-10.7 מיליארד דולר. עם זאת, מאסק לא פירט כיצד תתבצע החלוקה ומי בדיוק יהיה זכאי לקבל את המניות.

"בשנה הבאה אתן מניה אחת ממניות SpaceX שלי לכל ילד באמריקה. זו תהיה הראשונה מבין רבות", כתב מאסק ברשת החברתית X שבבעלותו.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

SpaceX, ששווייה מוערך בכשני טריליון דולר, החלה להיסחר בבורסה ביוני השנה, במסגרת ההנפקה הראשונית הגדולה בהיסטוריה. מניית החברה נסחרה בסיום המסחר ביום שישי בכ-146 דולר. לפי נתוני לשכת מפקד האוכלוסין האמריקנית, בארצות הברית חיים כ-73 מיליון ילדים ובני נוער מתחת לגיל 18. הענקת מניה אחת לכל אחד מהם, במחירה הנוכחי, תסתכם בכ-10.7 מיליארד דולר.

ההכרזה של מאסק הגיעה בעקבות הודעתה של חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), שלפיה היא מתחייבת להקצות לפחות 5% ממניותיה לקרן חדשה לתועלת הציבור. שווי המניות המיועדות לקרן נאמד בכ-48 מיליארד דולר, בהתאם להערכת השווי האחרונה של החברה. הקרן צפויה לתמוך בארגונים ללא מטרות רווח ולבחון אפשרות להעברת כספים ישירות לאוכלוסיות מסוימות, בין היתר כדי להתמודד עם השלכות הבינה המלאכותית על שוק העבודה.

בתגובה להודעת אנתרופיק כתב מאסק: "אני ממליץ להעניק את המניות ישירות לציבור". בהמשך הבהיר כי בכוונתו לעשות זאת באמצעות מניותיו ב-SpaceX.

הענקת מניות לילדים אמריקנים אינה יוזמה חדשה. בתחילת החודש הודיע משרד האוצר האמריקני על השלמת ההרשמה האוטומטית של מיליוני ילדים לתוכנית החיסכון וההשקעה הממשלתית "חשבונות טראמפ". במסגרת התוכנית, ילדים שנולדו בין תחילת 2025 לסוף 2028 זכאים להפקדה ממשלתית חד-פעמית של 1,000 דולר, בכפוף למימוש הזכאות. החשבונות מאפשרים גם תרומות של גורמים פרטיים.

ביולי האחרון התחייבו נשיאת SpaceX, גווין שוטוול, ובעלה לתרום מניה אחת של החברה לכשני מיליון ילדים שכבר נרשמו לתוכנית, תוך מתן עדיפות לילדים ממשפחות מעוטות הכנסה ולילדים במדינת טקסס, שבה ממוקמת החברה.

ההכרזות של מאסק ואנתרופיק מגיעות בתקופה שבה גוברת הביקורת הציבורית על חברות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, בין היתר בשל החשש מפגיעה במקומות עבודה, הסיכונים הכרוכים בשימוש בטכנולוגיה וההשפעות הסביבתיות של הקמת מרכזי נתונים בהיקפים גדולים.

מאסק, שנחשב לאדם העשיר בעולם, התחייב כבר ב-2012 במסגרת יוזמת "התחייבות הנתינה" (Giving Pledge) לתרום את רוב הונו למטרות צדקה במהלך חייו או לאחר מותו. עם זאת, פעילות קרן הצדקה שלו עוררה ביקורת בעבר, בין היתר בעקבות דיווחים על תרומות שהועברו לארגונים הקשורים לעסקיו.

בשלב זה לא ברור אם חלוקת המניות שהבטיח מאסק תתבצע במסגרת "חשבונות טראמפ" או במנגנון אחר, ואם כל הילדים בארצות הברית יהיו זכאים להשתתף בה.