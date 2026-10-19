נתניהו בסיור בחירות: בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה שלי

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום (שני) כי יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יכהן כשר בכיר בממשלה הבאה שיקים, אם יצליח להרכיבה לאחר הבחירות. "אל תקנו את הספין – הוא יהיה שר בכיר אצלנו", אמר נתניהו במהלך סיור בחירות, בתגובה לטענותיו של בן גביר כי לשכת ראש הממשלה התחייבה בפני מדינות באירופה שלא לצרפו לממשלה הבאה, כפי שדווח בחדשות 12.

אתמול כינס בן גביר הצהרה מיוחדת לתקשורת, שבה טען כי קיבל מידע שלפיו לשכת נתניהו העבירה התחייבות רשמית לשורה של מדינות באיחוד האירופי שלא ייכלל בממשלה הבאה. "לפי מידע בדוק ומאומת שהגיע לידיי בימים האחרונים, לשכת ראש הממשלה התחייבה באופן רשמי לשורה של מדינות באיחוד האירופי, שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה", אמר. לטענתו, המסרים הועברו לשרי חוץ ולגורמים בכירים נוספים. לדבריו, הוא ביקש לקבל מנתניהו הבהרות בנושא. טענותיו לא אומתו באופן עצמאי.

בליכוד דחו את ההאשמות ותקפו את בן גביר על התנהלותו לקראת הבחירות. במפלגה כינו את דבריו "ספינים פוליטיים שקריים" והאשימו אותו ב"ירי בתוך הנגמ"ש". בליכוד הבהירו כי נתניהו מבקש להקים את הממשלה הבאה על בסיס השותפות בקואליציה הנוכחית, ולצרף אליה מפלגות ציוניות שיסכימו לקווי היסוד שלה.

העימות בין השניים החריף בשבוע האחרון סביב חלוקת התיקים בממשלה הבאה. ביום חמישי הצהיר נתניהו בכנס בעכו כי בכוונתו להשאיר את תיקי הביטחון והביטחון הלאומי בידי הליכוד. בכך דחה למעשה את דרישתו של בן גביר להתמנות לשר הביטחון לאחר הבחירות.

בן גביר הצהיר בחודש שעבר כי ידרוש את תיק הביטחון, וכי בכוונתו לפעול למינוי ח"כ טלי גוטליב, שהצטרפה לרשימת עוצמה יהודית, לתפקיד שרת המשפטים. המתיחות בין שתי המפלגות מתרחשת שמונה ימים לפני הבחירות לכנסת. על אף חילופי ההאשמות, בן גביר שב והצהיר כי הוא תומך בנתניהו לראשות הממשלה, אך הזהיר מפני פגיעה בכוחה של עוצמה יהודית במסגרת מערכת הבחירות.