יו"ר ההסתדרות בכנס קרן גמלאי המדינה: "ההסתדרות היא בית עבור כלל העובדים והגמלאים בישראל"

הכנס השנתי של גמלאים עובדי מדינה של הקרן לגמלאי המדינה נערך השבוע באילת כמדי שנה. 2,400 גמלאים הגיעו אליו מרחבי הארץ, והוא נחשב לאחד הכנסים הגדולים לגמלאים בישראל.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד הגיע היום (שני) במיוחד לאילת כדי לברך את משתתפי הכנס. "הגעתי לפה לכמה שעות כדי לראות אתכם, כדי לפגוש אתכם, כדי להגיד לכם שאני מעריך אתכם, וכדי להגיד לכם שיש לכם בהסתדרות בית. ואת זה אל תשכחו לעולם.

"פעלנו במשך חמש השנים האחרונות בכל מקומות העבודה, עם כל היכולות של ההסתדרות, עם האיגודים המקצועיים, במרחבים, עם שמוליק מזרחי יו"ר הסתדרות הגמלאים, וצירפנו עשרות אלפי גמלאים שהביעו את אמונם במערכות של ההסתדרות. מ-40 אלף גמלאים שהיו חברי הסתדרות, אנחנו צופים להגיע בקרוב ל-101 אלף. אנחנו נתח משמעותי בחברה הישראלית.

"כשהקמנו בזמנו את העמותות, ידענו שצריך להשקיע הרבה. ובנינו פה אימפריה, וזה הרבה הודות לך, אהוד סרפיאן, ולצוות שלך. אני מצדיע לך. אני רואה את ההתנדבות, ואני רואה את האנשים המדהימים שיש פה, ותודה לאופיר אלקלעי שמוביל את העמותה כיו"ר ושותף לדרך. אנחנו חותמים על הסכמים שמיטיבים עם הגמלאים. דאגנו להסכם פנסיה צוברת כך שכולכם תוכלו ליהנות בפנסיה מהעמותות והפעילות הנהדרת שלהם פה ובמעוף.

"היום אנשים רוצים לחיות ולנצל כל רגע בחיים. יש לנו מספיק יכולות לעשות את זה. אנשים רוצים ללמוד, לשמוע הרצאות, אנשים רוצים להתקדם, והעמותות מאפשרות את זה במה שהן נותנות לכם.

"המספרים של עובדי המדינה ושל עובדי הרשויות הולכים ועולים, ואנחנו נלחמים ומחפשים פתרונות. אנחנו צריכים להסתכל כל הזמן קדימה, ולראות את הצרכים של העובדים והגמלאים, ולראות את העתיד של מדינת ישראל. אני באמת חושב שהעתיד של מדינת ישראל הוא עתיד טוב. הוא טמון בידיים שלנו, הוא טמון ביכולת המדהימה שיש פה לאזרחי מדינת ישראל לעמוד בפני כל צרה שלא תבוא.

"היום בהסתדרות יושבים כל שבטי ישראל: דתיים וחילוניים, ימניים ושמאלנים, ערבים ויהודים, צעירים ומבוגרים, כולם יושבים בהסתדרות! אנחנו יושבים בהסתדרות כולנו מסביב לשולחן אחד: בחברות, בשותפות, באהבה. ולקראת הבחירות חשוב להגיד: ההסתדרות היום לא נמצאת בכיס של שום מפלגה! אנחנו נפגשים ומדברים וחותמים הסכמים עם מי שצריך כדי לקדם את העובדים בישראל. ואנחנו יודעים לעבוד עם כל צדדי הקשת הפוליטית, זה נכון היה לפני הבחירות ונדע גם אחרי הבחירות.

"אנחנו נמשיך לייצג את הרוח ההסתדרותית, את רוח האדם העובד, את החברות, את הסולידריות, הדאגה לחלש שכל כך מאפיינת אתכם ואותנו. הבית של העובדים בישראל הוא הבית של הגמלאים בישראל".

עו"ד אופיר אלקלעי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ויו"ר הקרן לגמלאי המדינה, בירך באירוע המרכזי בכנס: "אני נפעם בכל שנה מרוח ההתנדבות ומהמשפחתיות". הוא אמר לבאי הכנס כי "אנחנו חייבים לכם הגמלאים תודה גדולה על זה שבניתם את המדינה, ובניתם את השירות הציבורי. אני פוגש את הפעילות שלכם ובעיקר את ההתנדבות וזה דבר מופלא.

"הקמנו את פרויקט 'נשארים ביחד' שדואג למרותקי בית, ואתם עושים המון דברים נפלאים, ואהוד מגיע לך על זה ובכלל המון תודה. ותודה גם לארנון שנלחם למען הגמלאים, שנלחם בשבילכם על הסכם פנסיה צוברת שיקבלו את אותם תנאים וממשיך לדאוג לגמלאים כל הזמן. שמוליק מזרחי, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה לגמלאים, ועל החברות והשותפות והאמונה. תודה גם למשה אזולאי יו"ר המרחב שנמצא איתנו".

אהוד סרפיאן, מנכ"ל הקרן לגמלאי המדינה: "צירפנו בשנים האחרונות עשרות אלפי גמלאים להסתדרות, ואני רואה איך אתם מגיעים לפעילויות שלנו ורואים בהסתדרות בית. אני רוצה להודות לארנון בר-דוד יו"ר ההסתדרות, שמאז שנכנסת לתפקיד, הפכת את ההסתדרות לבית החם של הגמלאים במדינת ישראל.

"תסתכל מסביב, אלה אנשים שבנו את השירות הציבורי. אלה האנשים שבנו את השירות הציבורי, הם בנו את מדינת ישראל, ומגיע להם את כל הכבוד. ותודה גם לאופיר אלקלעי שפותח לנו דלתות. אנחנו משתתפים במכרזים של שירות המדינה. הגמלאים שלנו מתנדבים ב'שומר החדש', מתנדבים בצבא, וללא הגיבוי שלך ושל אופיר, כל זה לא היה קורה.

"אני רוצה להודות לשניכם, על ההסכם של הפנסיה הצוברת, ועל רכישת המבנה שהוא הבית החדש של הקרן, שזה גם מקום שלנו לעובדים וגם בית לגמלאים להרצאות, אולפן פודקאסט שיעסוק בנושאים של הגיל השלישי ועוד".

שמוליק מזרחי, יו"ר הסתדרות הגמלאים, בירך באירוע. "העוצמה של הגמלאים היום בזכות ההובלה של ארנון. גם ב2016 קיבלנו תוספות לעובדים בשירות הציבורי, אנחנו מטפלים בפנסיה, נסיעות חינם, פטור ממס הכנסה של 15 אחוז שנלחמנו מגד הביטול שלו. קיימנו אתמול מסיבת עיתונאים עם נציגי המפלגות, כבר יש לנו התחייבויות של המפלגות ונדרוש. מהם לקיים. תודה לאופיר, לאהוד ולארנון על העשייה".

גם יואל זילברמן, מנכ"ל 'השומר החדש', בירך באירוע. הוא סיפר כי ב-7 באוקטובר ראה את רוח ההתנדבות "גם אצל צעירים ובעיקר אצל גמלאים", רוח התנדבות שממשיכה בפעילות הקרן.

הכנס כולל הרצאות בנושאים שונים, מפאנל שעסק בבריאות והיערכות לחיים בגיל פרישה, דרך מיצוי זכויות וביטוח לאומי ועד הרצאה על חקר המוח. עוד הוא כולל פעילויות כמו כמו מופעים של אמן חושים, מופעים מוזיקליים וסדנאות שונות.