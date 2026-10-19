בלי ציוד רפואי: מד"א הכשיר מדריכי עזרה ראשונה בדרום סודן

מגן דוד אדום הכשיר מדריכי עזרה ראשונה בדרום סודן להעניק טיפול רפואי בתנאי שטח מורכבים, גם בהיעדר ציוד רפואי תקני. ההכשרה נערכה במסגרת שיתוף פעולה בין מד"א, שגרירות ישראל בדרום סודן בראשות השגריר גרשון קידר, הסוכנות הישראלית לשיתוף פעולה בינלאומי (מש"ב) במשרד החוץ והוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC).

במסגרת ההכשרה העביר חיים רפלובסקי, מנהל היערכות לאסונות במד"א, סדנה למדריכי עזרה ראשונה של הצלב האדום בדרום סודן. הסדנה התמקדה בשני תחומים מרכזיים: מתן טיפול רפואי בתנאים של מחסור חמור בציוד, ופיתוח תרחישי סימולציה המותאמים למציאות המקומית.

המשתתפים תרגלו עצירת דימומים, חבישות וקיבועים באמצעות חומרים זמינים מהסביבה הביתית והציבורית, בהם חולצות, סדינים ישנים, מגבות, שמיכות ומקלות. נוסף על כך, למדו לפתח תרחישים המדמים מצבי חירום רפואיים, כדי שיוכלו להעביר את הידע שרכשו למגישי עזרה ראשונה נוספים ולהכינם להתמודדות עם אירועים בשטח.

מנהל מחלקת הצלב האדום במד"א, אורי שחם, הסביר כי תנאי השטח הקשים בדרום סודן והמחסור בציוד רפואי תקני מקשים על מתן טיפול, במיוחד בדקות הראשונות שלאחר הפציעה. לדבריו, בשל הקושי בפינוי למתקנים רפואיים, מגישי עזרה ראשונה נדרשים לעיתים להעניק טיפול ממושך ללא סיוע של צוות רפואי נוסף.

שחם הדגיש כי במצבים אלה "מגיש העזרה הראשונה הוא לעיתים הגורם המטפל היחיד שנמצא בשטח למשך יום או יומיים עד שמתאפשר פינוי לבית חולים הקרוב".

"הסימולציות והתרגולים שהמדריכים עברו נועדו להכין אותם ואת החניכים שילמדו מהם באופן מיטיבי למקרים דומים שהם עלולים לפגוש בשטח ובכך יוכלו במידת הצורך להשתמש בכלים שקיבלו על מנת להציל חיים", הוסיף.

שגריר ישראל בדרום סודן, גרשון קידר, ציין כי ההכשרה מצטרפת לפעילויות סיוע רפואי קודמות של מש"ב במדינה, ובהן הקמת מרכז טראומה בבית החולים האוניברסיטאי בג'ובה, בירת דרום סודן. "ההכשרה בעזרה ראשונה עבור מדריכים של הצלב האדום של דרום סודן הייתה חשובה מאד בהענקת כלים להתמודדות עם אירועים מסכני חיים עבור עובדי הצלב האדום ברחבי המדינה".

לדבריו, "דרום סודן היא ידידה טובה של ישראל וכל פעילות התורמת לפיתוח יכולות מקצועיות תורמת לקידום היחסים הבילטראליים בין המדינות".

מנכ"ל מד"א, אלי בין, בירך על שיתוף הפעולה עם הצלב האדום בדרום סודן ועם משרד החוץ. "הנכונות לשתף ידע מציל חיים ולספק פתרונות יצירתיים גם בתנאי השטח המורכבים ביותר היא חלק מה-DNA של מד"א. זו זכות גדולה עבורנו לראות כיצד המומחיות הישראלית תורמת לחיזוק מערכי הרפואה ברחבי העולם ומסייעת להציל חיי אדם".