10 חשודים נעצרו בעקבות תקיפת הצלמת היידי לוין וחשד לתקיפת דיפלומטים

עשרה חשודים נעצרו לפנות בוקר (שני) במבצע משותף של המשטרה ושב"כ באזור בנימין, בעקבות אירועי האלימות שהתרחשו בסוף השבוע האחרון בגדה המערבית, ובהם תקיפתה של צלמת העיתונות האמריקנית היידי לוין וחשד לתקיפת דיפלומטים זרים. המבצע, שכונה "עלה של זית", נערך בליווי לוחמי מג"ב וכוחות צה"ל, ובמהלכו הוחרמו כמה כלי רכב ונתפסו ממצאים שלדברי המשטרה קושרים חשודים למעשים המיוחסים להם.

ביום שישי הותקפה לוין, צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט", בידי מתנחלים רעולי פנים בעת שסיקרה מסיק זיתים פלסטיני באזור הכפר אבו פלאח, סמוך לרמאללה. לוין נפצעה בגופה, סבלה משברים בצלעות ובחוליות הגב ונזקקה לניתוח באחת מאצבעותיה, שכמעט נקטעה. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בילינסון.

למחרת הותקפו, על פי דיווחים, דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין שהגיעו לאזור הכפר טייבה שבבנימין, לצד נציגים נוספים שהשתתפו בפעילות מסיק הזיתים. במהלך האירוע נגרם נזק לכלי רכב של המשלחת, ובהם רכב דיפלומטי בלגי. האירועים עוררו גינויים מצד ארצות הברית ומדינות באירופה, שקראו לרשויות בישראל לפעול נגד האלימות ולמצות את הדין עם האחראים לה.

מבצע "עלה של זית" במספר מוקדים באזור בנימין, בעקבות אירועי האלימות במהלך סוף השבוע החולף – 10 חשודים נעצרו לפנות בוקר והועברו לחקירה בעקבות אירועי האלימות במהלך סוף השבוע החולף באזור בנימין, ובהם בין היתר תקיפת אשת תקשורת זרה וחשד לתקיפת דיפלומטים זרים בטייבה, בוצע לפנות בוקר… pic.twitter.com/9nisRQblsh — משטרת ישראל (@IL_police) October 19, 2026

לפי הודעת המשטרה, בעקבות האירועים נפתחה חקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, שכללה איסוף ראיות, גביית עדויות ופעולות חקירה נוספות. במסגרת המבצע שנערך הבוקר פעלו עשרות שוטרים ולוחמים בכמה מוקדים בבנימין, בסיוע יחידת "רקיע" מהאוויר. החשודים נעצרו בחשד למעורבות באירועי האלימות, בהפרת צו שטח צבאי סגור ובבנייה בלתי חוקית.

החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית ובתחנות משטרה במרחב שומרון. במשטרה ציינו כי בהתאם לממצאי החקירה יוחלט אם להביאם בפני בית המשפט לדיון בעניינם. בשלב זה לא פורסמו פרטים על זהות החשודים או על חלקו של כל אחד מהם באירועים.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, אמר: "לפנות בוקר יצאנו למבצע 'עלה של זית', יחד עם שב"כ ובליווי כוחות מג"ב וצה"ל, במטרה לעצור חשודים במעורבות באירועי האלימות החמורים שהתרחשו במהלך סוף השבוע. מאז האירועים אנו פועלים לאיסוף ראיות, ממצאים ועדויות ולגיבוש תשתית ראייתית שתאפשר את מיצוי הדין עם המעורבים."

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, התייחס למבצע והדגיש: "החוק ביהודה ושומרון חל על כולם, ללא הבדל זהות או השתייכות. משטרת ישראל מחויבת לאכיפה מקצועית, שוויונית וללא משוא פנים, על בסיס ראיות ובהתאם לדין ."

עוד הוסיף המפכ"ל: "נמשיך לפעול בתיאום עם כלל גורמי הביטחון, לחיזוק הביטחון ושלטון החוק ולמיצוי הדין עם מי שיוכח כי עבר על החוק".