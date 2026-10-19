חזייה בשווי 50 מיליון דולר: תצוגת האופנה השנתית של ויקטוריה'ס סיקרט נערכה בלוס אנג'לס

תצוגת האופנה השנתית של ויקטוריה'ס סיקרט נערכה אתמול (ראשון) בלוס אנג'לס, עם כנפי מלאכים ענקיות, עשרות דוגמניות, הופעות מוזיקליות וחזייה משובצת יהלומים בשווי 50 מיליון דולר. התצוגה, שנערכה באולפני סוני בקליפורניה, סימנה את חזרתו של האירוע לעיר לאחר שנים שבהן נערך בעיקר בניו יורק.

השנה בחר מנהל הקרייאטיב של התצוגה, אדם סלמן, לבסס את העיצוב על עונות השנה. הדוגמניות צעדו על המסלול בבגדים בהשראת פרחים, פתיתי שלג ואלמנטים מתכתיים, לצד שני חלקים שהוקדשו לחורף ומקטע נפרד למותג הצעיר PINK.

בין המשתתפות היו ג'יג'י ובלה חדיד, אדריאנה לימה, אלסנדרה אמברוסיו ואשלי גרהאם. אחת ההופעות הבולטות הייתה של קיילי ג'נר, שהשתתפה לראשונה בתצוגה והציגה את חזיית ה-Fantasy Bra המפורסמת של המותג, ששווייה נאמד ב-50 מיליון דולר. ג'נר זכתה לתשומת לב רבה גם בשל נוכחותם בקהל של בן זוגה, השחקן טימותי שאלאמה, ואמה קריס ג'נר.

לצד הדוגמניות הופיעו על המסלול ארבעה הרכבים ואמניות: זמרת הקאנטרי מייגן מורוני, הזמרת טייט מקריי, להקת הבנות KATSEYE והראפרית מייגן די סטאליון. מקריי הופיעה בלבוש אדום לצד ג'יג'י חדיד, ואילו KATSEYE ליוותה את החלק שהוקדש לקולקציית PINK.

אלא שהאירוע החזיר גם את הדיון על דימוי הגוף ועל אידיאל היופי שהמותג מקדם. ויקטוריה'ס סיקרט הפסיקה את תצוגות האופנה שלה לאחר 2018, על רקע ירידה בפופולריות וביקורת על היעדר גיוון בייצוג נשים, וחידשה אותן ב-2024 בניסיון לעדכן את תדמיתה.

למרות שילובן של דוגמניות בעלות מבני גוף שונים, במגזין האופנה Allure נמתחה ביקורת על התצוגה הנוכחית. במאמר שפורסם לאחר האירוע נטען כי פחות מעשירית מכ-80 הדוגמניות שהשתתפו בו היו בעלות מבנה גוף מלא או במידות גדולות, וכי המותג נסוג מההתקדמות שהציג בעבר בתחום הגיוון.

התצוגה הראשונה של ויקטוריה'ס סיקרט התקיימה ב-1995, ובמשך שנים הייתה אחת מהפקות האופנה הבולטות בעולם. השנה, לצד הניסיון לשחזר את מופע הראווה המזוהה עם המותג, שבה ועלתה השאלה עד כמה השתנה אידיאל היופי שהוא מציג.