עיריית לוד הסירה שלטי בחירות של הרשימה המשותפת לקראת ביקור נתניהו

עיריית לוד הסירה אתמול (שני) שלטי בחירות של הרשימה המשותפת ברחבי העיר, לקראת ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתיעודים שהפיצה הרשימה נראים עובדי עירייה מסירים את השלטים, בחלק מהמקרים באמצעות מנופים וכלי עבודה בגובה המשמשים את העירייה לעבודות ציבוריות.

מהרשימה המשותפת נמסר תחילה: "עיריית לוד הסירה את שלטי הבחירות שלנו לקראת ביקור נתניהו, והותירה שלטים של מפלגות אחרות. עיריית לוד בשירות הפשיזם פועלת להעלים את קולם של 30% מתושביה".

בהודעה נוספת מטעם הרשימה נמסר: "הרשימה המשותפת מגנה בחריפות את הסרת שלטי הבחירות שלה ברחבי העיר לוד לקראת ביקורו של בנימין נתניהו, בעוד שלטי הבחירות של מפלגות אחרות נותרו במקומם. לא ייתכן שעירייה תשתף פעולה באופן כה בוטה עם הליכוד ותפעל למחיקת הנוכחות של הרשימה המשותפת, הרשימה הגדולה ביותר בקרב הציבור הערבי".

"חשוב להדגיש כי 30% מתושביה של לוד ערבים ורבים מהם תומכים במשותפת, העירייה מבקשת להעביר להם מסר גזעני ומעוות לפיו נעלים את הקול שלכם כדי לרצות את מפלגת השלטון. מדובר באכיפה בררנית ובפגיעה חמורה בשוויון, בחופש הביטוי ובטוהר הבחירות. האזרחים הערבים בלוד אינם סוג ב', וזכותם לייצוג ולפעילות פוליטית שווה לזו של כל אזרח אחר. מי שמנסה למחוק אותנו מהרחובות, יגלה ב-27 באוקטובר את עוצמת הקול שלנו בקלפיות. נמשיך להיאבק למען שוויון, שותפות ערבית-יהודית ודמוקרטיה לכולם".

ח"כ לשעבר סאמי אבו שחאדה, יו"ר בל"ד, שנפסל מהתמודדות לכנסת, אמר: "הרדיפה הפוליטית של הרשימה המשותפת בלוד על ידי הגרעין התורני, העירייה והמשטרה לא רק שלא יחלישו את התמיכה בנו, אלא יעצימו את הקולות של המשותפת בעיר. הציבור הערבי בלוד שמהווה שליש מתושביה הוא ציבור מודע פוליטית וחזק אשר לא יירתע מניסיונות גזעניים כאלו. הציבור הערבי ימשיך את מאבקו הצודק למען פיתוח העיר לוד כעיר מעורבת, רב תרבותית ושוויונית".

ראש העיר לוד, יאיר רביבו, אחיו של ח"כ אליהו רביבו (הליכוד) מכהן מטעם הליכוד ונחשב למקורבו של נתניהו. תגובתו לאירועים טרם נמסרה ותפורסם לכשתתקבל.