מזג האוויר: מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות

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מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית, ובשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וירידה בלחות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-21, תל אביב 18-25, חיפה 19-24, צפת 13-21, קצרין 16-26, טבריה 19-27, עפולה 16-27, בית שאן 19-29, לוד 18-26, אשדוד 19-25, באר שבע 16-26, מצפה רמון 16-23, אילת 22-30.