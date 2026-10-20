חשד להונאה במיליוני שקלים במהלך עבודות בעזה: 21 אזרחים ומשרתי קבע נעצרו

21 אזרחים ומשרתי קבע בצה"ל נעצרו הבוקר (שלישי) בחשד למעורבות בפרשת הונאה כלכלית בהיקף של מיליוני שקלים, הקשורה לעבודות שבוצעו ברצועת עזה במהלך המלחמה. החשודים נעצרו במסגרת חקירה משותפת של היחידה הארצית לחקירות כלכליות (אכ"ל) דרום בלהב 433, היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת וחקירות מע"מ באר שבע ברשות המסים.
עם התרחבות הלחימה ברצועת עזה במסגרת מלחמת חרבות ברזל, שהחלה בשבעה באוקטובר 2023, נדרש צה"ל להסתייע בכלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) של חברות אזרחיות לצורך פעילותו השוטפת ברצועה.
בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, שוחד ועבירות נוספות, במסגרת עבודות אלה.
הבוקר עברה החקירה לשלב הגלוי, ובמבצע מתואם שנערך ברחבי הארץ עצרו כוחות להב 433 והמשטרה הצבאית החוקרת 21 חשודים, בהם אזרחים מחברות קבלניות ומשרתי קבע.
החשודים הועברו לחקירה במשרדי להב 433. בהמשך היום הם צפויים להיות מובאים לדיונים בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע ובבית הדין הצבאי בבית ליד.