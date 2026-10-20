עובדי צים בהפגנה נגד מכירת החברה: "רוצים להחליף אותנו בעובדים מחו"ל"

רחבת מגדלי ב.ס.ר בתל אביב נמצאת במרחק של עשר דקות מרכבת השלום, אך כבר בירידה מהרכבת, אפשר היה לשמוע את הצעקות והצפירות. מאות מעובדי חברת צים הגיעו הבוקר (שלישי) למשרדי קרן ההשקעות פימי שנמצאים במגדל התל אביבי – חלקם עם דגלי ישראל וחלקם מחופשים לשייחים קטארים – כדי למחות נגד הקרן בגין חלקה בעסקת הרכישה של חברת הספנות צים, בניהולו של ישי דוידי.

את ההפגנה הוביל יו"ר ועד צים, אורן כספי, שאמר: "באנו להגיד לישי דוידי (מייסד, יו"ר ומנכ"ל קרן ההשקעות פימי) שהוא לא ימכור את צים, הוא לא יקבל את צים!".

בספטמבר האחרון בעלי המניות של צים אישרו ברוב גדול את המכירה שלה לענקית הספנות הגרמנית האפאג-לויד (Hapag-Lloyd) ולקרן פימי. שווי העסקה הוערך בכ-4.2 מיליארד דולר (כ-35 דולר למניה). עם זאת, עסקת הרכישה עוררה מחלוקת חריפה, והדיונים עליה הוקפאו.

"מה יקרה למדינה בלי צים?"

החשש המרכזי של מתנגדי העסקה הוא כי העברת השליטה לידיים זרות תשלול מישראל את היכולת להבטיח את נתיבי הסחר שלה באופן עצמאי בעתות חירום ומלחמה. בנוסף, בין החברות שמחזיקות במניות בהאפאג-לויד נמצאות קרן ההשקעות הקטארית (QIA) והממשלה הסעודית. "קטאר זו מדינת אויב!", צעק כספי במגפון לתשואות קהל המפגינים. "באנו להראות לכל הממשלה, ובעיקר לטייקונים שיושבים פה למעלה, ישי דוידי. חברת צים לא למכירה, ובטח לא לקטאר ולסעודיה!".

המפגינים מילאו את רחבת המגדלים מקצה לקצה, רקדו לצלילי שירי מחאה והצטלמו עם האטרקציה המרכזית – תומכי העסקה, שהגיעו לרחבה מחופשים גם כן לשייחים קטארים, וערכו הפגנה סמוכה, במהלכה נופפו בשלטים עם דגל קטאר ועליהם הכיתובים "עסקת צים = ביטחון לקטאר", "קטאר אומרת כן לעסקה!".

"רוצים למכור אותנו לקטארים, זה מסוכן", אומר ל'דבר' תום וורנר, עובד צים מחיפה שהגיע להפגנה. "זה קודם כל בשביל המדינה, ולאחר מכן למעננו העובדים. אנחנו מדינה שנבנתה על הים. בלי צים, אתה לא שולט בים. כל הנשקים, המזון, התרופות, הכול, רוצים שחברות זרות יעשו את זה. יש משפט שאומר, 'מעולם לא נוצח עם ששלט בים' (משפט שצוטט על ידי המדינאי והפילוסוף הרומאי קיקרו בחיבורו "על הרפובליקה" ומקורו בטור שירה של המשורר הרומי קוינטוס אניוס; א.פ.). מה יקרה למדינה בלי צים?".

רבים מעובדי צים מתארים את עצמם 'פטריוטים' ו'ציונים' וחוששים למקום עבודתם במקרה שהחברה תימכר. "רוצים להחליף אותנו בעובדים מחו"ל", מוסיף וורנר. המפגינים ברחבה פרצו לפתע בתשואות: קבוצת אנשים בתחפושת של שייחים קטארים נעמדה על במה מאולתרת וקראה סיסמאות כגון "כל הקטארים לכאן!", "בוקר טוב לקרן פימי!", "בוקר טוב לקטארים!", "בוקר טוב למדינת ישראל!", "לא ניתן להם את צים!".

ניר אייזנברג, סגן יו"ר החטיבה הימית של איגוד התחבורה בהסתדרות, נשא גם כן דברים: "ככה נראה ניצחון! אנחנו באנו לכאן היום כדי להגיד לסנונית האחרונה, לקרן פימי, שאי אפשר למכור את מדינת ישראל, אי אפשר למכור את צים!".

"אין שום דבר טוב למדינת ישראל בעסקה"

אישור עסקת המכירה של צים, שמחזיקה בנתח של 1.7% משוק הספנות העולמי, וכשליש מהשוק הישראלי, המתין לאישורה של המדינה שהיא גם בעלת מניית זהב שנועדה לאפשר לה להטיל וטו על עסקות המסכנות את ביטחון המדינה ואת המשכיות האספקה של סחורות חיוניות. לפיכך עדכנו האפאג-לויד ופימי כמה היבטים מבניים בעסקה והודיעו כי הפעילות הבינלאומית תוחזק על ידי החברה הגרמנית, ואילו הפעילות הישראלית ("צים החדשה", או "צים ישראל") תהיה בידי קרן פימי. כ-90% היה אמור לעבור לידי האפאג-לויד, ו-10% הנותרים, שאמורים היו לכלול 16 ספינות חדשות ושני קווי מסחר חשובים, לקרן הישראלית.

אולם, על העסקה נמתחה ביקורת נרחבת גם מתוך צים וגם בקרב הממשלה. מנהל רשות הספנות והנמלים, צדוק רגנר, אמר בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת בפברואר האחרון כי "ממה שאנחנו רואים, אין שום דבר טוב למדינת ישראל בעסקה". בדיון נכחו גם כספי, אייזנברג ודוידי.

במהלך הדיון טען דוידי כי הקרן שהוא עומד בראשה הייתה כבר בעבר שותפה בעסקות הפרטה בעלות אופי אסטרטגי. הוא הוסיף כי שירת בסיירת מטכ"ל וגורמי מודיעין מעריכים אותו, ואמר גם כי לצים המוקטנת יהיו ספינות חדישות וחסכניות יותר.

מנגד, טענו בדיון נציגי החברה וגורמים נוספים כי שני קווי מסחר אינם מספיקים, וידע מקצועי רב וקשרים בשטח יאבדו לאחר המכירה. "90% מהסחר של ישראל הוא דרך הים", אמר דוד ראובני, קצין בכיר לשעבר בחיל הים ונציג איגוד קציני הים, "מה יקרה ביום פקודה אם השליטה תהיה בידי גורמים זרים?".

עסקה חדשה נרקמת

הדיונים מול המדינה על העסקה לרכישת צים הוקפאו לחלוטין על רקע ההתנגדויות, אך קרן פימי הודיעה על גיבוש טיוטה חדשה שתענה על חששות המדינה. לא ידוע מה עמדתה של האפאג-לויד.

בהפגנה הבוקר הציע כספי לשלוח את ה'קטארים' למשרדי פימי: "עכשיו אני מבקש מכל הקטארים שלנו פה, לכו באופן עצמאי למשרדים ותנהלו משא ומתן עם דוידי על צים. דוידי, בוא תספר לנו, כמה משלמים לך? כמה שווה המדינה, דוידי?". עובדי צים התייצבו בצייתנות מול הכניסה למגדל, הניפו שלטים וקראו קריאות בזמן שכמה שוטרי מג"ב שמרו על הכניסה. לידם התייצבו עמדו אזרחים שסעדו קודם לכן במסעדות שמצויות במתחם: "את זה לא רואים כל יום", אמרה אחת מהם.