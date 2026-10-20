לראשונה בישראל: אושרו עבודות להקמת תחנת מטרו בפארק אריאל שרון

לראשונה מאז החל תכנון רשת המטרו בגוש דן, אושרה הרשאה לביצוע עבודות להקמת תחנת מטרו בישראל. רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון הודיעה היום (שלישי) כי אישרה את הקמת המבנה התת־קרקעי של תחנת פארק אריאל שרון, שתהיה חלק מקו M3. מדובר בצעד ראשון במעבר משלב התכנון והעבודות המקדימות להקמת תחנות המטרו עצמן.

העבודות המתוכננות כוללות חפירה ופינוי של כ־300 אלף מטרים מעוקבים של עפר, הקמת קירות תמיכה תת־קרקעיים בעומק של כ־38 מטרים והכנת התשתית למעבר מסילות המטרו. לפי מינהל התכנון, העבודות צפויות להימשך כ־25 חודשים. עם זאת, האישור אינו מבטיח את תחילתן המיידית, וחברת נת"ע, האחראית להקמת הרשת, נערכת לפרסום המכרזים לביצוען.

תחנת פארק אריאל שרון תהיה חלק מקו M3, אחד משלושת קווי המטרו המתוכננים במטרופולין תל אביב. הקו יהיה היקפי ויחבר בין בת ים, חולון, פארק אריאל שרון, בקעת אונו, אזור בית החולים שיבא בתל השומר, פתח תקווה, רמת החייל, קריית שאול, גלילות, רמת השרון והרצליה. נוסף על כך, מתוכננת שלוחה שתגיע לנמל התעופה בן גוריון.

אלא שגם אם הקמת המבנה התת־קרקעי של תחנת פארק אריאל שרון תושלם בתוך פרק הזמן המתוכנן, היא לא תוכל לשרת נוסעים עד להשלמת התשתיות הנדרשות להפעלת הקו. התחנה נמצאת בזרוע המערבית של M3, ובמקטע המרכזי של הקו, הנמשך מהרצליה ומתפצל באזור אור יהודה, טרם אושרה הרשאה להקמת תחנה כלשהי. זאת, אף שתכנונן של חלק מהתחנות כבר הושלם. לפי לוחות הזמנים שמציגה נת"ע, הפעלת המטרו מתוכננת לשנת 2037.

האישור הנוכחי ניתן יותר מארבע שנים לאחר שהממשלה אישרה, ביוני 2022, את תוכנית קו M3. באוגוסט 2023 הוכרזו הזוכים במכרז לניהול התכנון והביצוע של שלושת קווי המטרו. מאז נמשכו הליכי התכנון והרישוי, שכללו תיאום עם גופי תשתית, בהם חברת החשמל ומקורות, וכן עם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וגופים נוספים.

במינהל התכנון הסבירו כי ההרשאה ניתנה לאחר השלמת התיאומים המקצועיים ואישור ההיבטים ההנדסיים והסביבתיים של העבודות, בין היתר בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. ההרשאה מאפשרת לנת"ע להתקדם לשלב הביצוע, בכפוף להשלמת ההליכים הנדרשים להתקשרות עם קבלני העבודות.

שירה ברנד, ממלאת מקום יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות, אמרה: "אישור ההרשאה הראשונה להקמת תחנת מטרו בישראל הוא רגע משמעותי בקידום פרויקט התשתיות החשוב ביותר לעתיד התחבורה בישראל. לאחר שנים של תכנון מורכב, אנחנו מתקדמים לשלבי הביצוע של מערכת תחבורה שתשנה את פני המטרופולין ותשפיע על חייהם של מיליוני תושבים".