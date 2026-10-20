גורם סורי: מיליציות דרוזיות נערכות לתקוף בא-סווידא בסיוע ישראל

ממשלת סוריה חוששת שמיליציות דרוזיות במחוז א-סווידא שבדרום המדינה נערכות למתקפה נגד כוחותיה בימים הקרובים, בגיבוי ישראלי. גורם בכיר בממשל הסורי אמר אתמול (שני) ל"ג'רוזלם פוסט" כי בשבועות האחרונים גברה פעילותן של המיליציות לאורך קווי העימות, וכי מנהיגים דרוזים במחוז הצהירו על כוונתם להשתלט מחדש על כפרים שנמצאים בשליטת כוחות הממשלה.

הגורם טען כי ישראל מעודדת את המהלך ומסייעת לכוחות הדרוזיים בהכנות אליו. לדבריו, מטוסי סיור ישראליים הגבירו את פעילותם מעל א-סווידא, דמשק ודרום סוריה, ומסוק ישראלי אף נחת במחוז ופרק כמויות גדולות של נשק ותחמושת. עוד ב-13 באוקטובר האשים שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, את ישראל במתן סיוע כספי ונשק למיליציות חמושות בא-סווידא ובעידוד תקיפות נגד כוחות הביטחון הסוריים. להאשמות הסוריות לא הוצג אישוש עצמאי, ולא פורסמה תגובה ישראלית.

החשש הסורי מפני מתקפה מגיע לאחר יותר משנה של חלוקת שליטה בפועל במחוז, שאוכלוסייתו דרוזית ברובה. חלקים נרחבים מא-סווידא נתונים לשליטת כוחות דרוזיים מקומיים, בעוד כוחות הממשלה מחזיקים בעמדות ובכפרים בשולי המחוז. לאחר העימותים הקשים ביולי 2025 התאחדו פלגים חמושים במסגרת "המשמר הלאומי", המזוהה עם המנהיג הרוחני הדרוזי השייח' חכמת אל-היג'רי.

בימים האחרונים הופיעו ברשתות החברתיות פרסומים של תומכי אל-היג'רי בדבר מתקפה צפויה של המשמר הלאומי לעבר כפרים בצפון המחוז ובמערבו, שבהם נמצאים כוחות הממשלה. במקביל, לפי דיווח באל-ג'זירה, עדי ראייה דיווחו על פעילות מוגברת של מסוקים וכטב"מים ישראליים מעל מחוז דרעא ובסביבת א-סווידא. עם זאת, לא פורסם אישור רשמי לתוכנית מתקפה מצד הנהגת המשמר הלאומי.

הקרב על השליטה במחוז

המתיחות הנוכחית היא המשך ישיר לעימותים שהחלו ביולי 2025 בין מיליציות דרוזיות לשבטים בדואיים סוניים, והתפתחו ללחימה בהשתתפות צבא סוריה. כוחות המשטר השתלטו על א-סווידא, אך נאלצו לסגת בעקבות תקיפות ישראליות ותיווך אמריקאי שהוביל להפסקת אש.

עוצמת האלימות באותם אירועים מסבירה את החשש מפני חזרת כוחות הממשלה למחוז. לפי דוח של ועדת החקירה העצמאית של האו"ם, שפורסם במרץ השנה, לפחות 1,707 בני אדם נהרגו במהלך שבוע של לחימה, רובם אזרחים דרוזים, לצד אזרחים בדואים ולפחות 225 אנשי כוחות הממשלה. כ-155 אלף בני אדם נותרו עקורים חודשים לאחר הפסקת האש.

ועדת החקירה קבעה כי כל הצדדים המרכזיים לעימות ביצעו הפרות חמורות, שחלקן עשויות להיחשב לפשעי מלחמה. כוחות הממשלה ולוחמים שפעלו לצידם ביצעו מעשי הרג, מעצרים שרירותיים, עינויים וביזה, בעיקר נגד דרוזים. גם מיליציות דרוזיות ביצעו מעשי הרג ופגעו באזרחים בדואים, ואילו לוחמים משבטים סוניים תקפו כפרים דרוזיים ובזזו בתים.

מאז המשבר מתקשה ממשלתו של הנשיא אחמד א-שרע להשיב את שליטתה במחוז. מושל א-סווידא מטעם הממשלה, מוסטפא אל-בכור, קרא השבוע להידברות עם ההנהגה המקומית והזהיר מפני התערבות חיצונית ופעילותן של קבוצות חמושות, שלדבריו מונעות השגת הסדר. בריאיון לטלוויזיה הסורית אמר כי הידברות אינה מהווה כניעה של המדינה או תבוסה של תושבי המחוז, אלא דרך לפתרון הסכסוך.

מנגד, אל-היג'רי, המזוהה עם הקו המתנגד לשלטונו של א-שרע, תומך בהרחבת השלטון העצמי הדרוזי ומתנגד להשבת השליטה הביטחונית לדמשק. המחלוקת בין הצדדים נוגעת גם לסמכויות הממשל המקומי ולעתידו הפוליטי של המחוז.

השליח האמריקאי לסוריה, טום ברק, קרא בספטמבר לשלב מחדש את א-סווידא במדינה הסורית, תוך הבטחת זכויות הדרוזים. הוא הדגיש כי השימוש בכוח צריך להישאר בידי מוסדות המדינה בלבד, ומתח ביקורת על הקבוצות החמושות במחוז.

המגעים בין ישראל לסוריה תקועים

ההתפתחויות בא-סווידא מתרחשות על רקע הקיפאון בשיחות הביטחוניות בין ישראל לסוריה, שהתנהלו בחודשים האחרונים בתיווך אמריקאי. ישראל דורשת ערבויות ביטחוניות ומניעת נוכחות של כוחות עוינים בקרבת גבולה, ואילו דמשק דורשת את נסיגת כוחות צה"ל מהשטחים שאליהם נכנסו לאחר נפילת משטר אסד בדצמבר 2024.

לפי הדיווח ב"ג'רוזלם פוסט", הפגישה האחרונה הידועה בין נציגי המדינות התקיימה באוגוסט, בהשתתפות ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ א-שיבאני. גורם אמריקאי אמר לעיתון כי השיחות אינן צפויות להתחדש לפני הבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר.

המתיחות החריפה גם בעקבות התבטאויותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשבוע שעבר סיפר נתניהו כי במהלך הלחימה בא-סווידא שוחח עם א-שרע והזהיר אותו כי אם מעשי ההרג בדרוזים לא ייפסקו, ישראל תחריף את תקיפותיה בסוריה. לטענתו, לאחר אותה שיחה הופסקו מעשי ההרג.

גורם המקורב למשטר הסורי אמר ל"ג'רוזלם פוסט" כי חשיפת השיחה נועדה להחליש את שלטונו של א-שרע. "ישראל רוצה את א-שרע חלש כדי שתוכל לעשות בסוריה כרצונה", טען הגורם. לפי שעה, אין אישור עצמאי לכך שהתקבלה החלטה לצאת למתקפה דרוזית חדשה, ולא ברור אם ההיערכות המדווחת מעידה על כוונה לפתוח בלחימה או נועדה להפעיל לחץ על דמשק במסגרת המגעים על עתיד המחוז.