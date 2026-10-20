נתניהו בקריית שמונה: הפלת המשטר באיראן תוביל לחיסול חיזבאללה

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (שלישי) בטקס פתיחת שנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת קריית שמונה–תל חי כי ישראל מחויבת להביא להפלת המשטר באיראן. לדבריו, הוא שוחח על כך כמה פעמים עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לרבות שלשום. נתניהו טען כי הפלת המשטר האיראני תוביל גם לחיסול חיזבאללה ותאפשר הגעה לשלום עם לבנון.

"אבל חייבים להשלים את חיסול המשטר האיראני – זה הדבר העיקרי. שוחחתי על כך עם הנשיא טראמפ לא פעם, כולל שלשום. משום שכל עוד הוא חי, גם אם הוא מוכה, חבול, חבוט – הוא כל כך קנאי שהוא ינסה מחדש לעשות מה שהוא עשה לפני שנה, ועצרנו אותם: לייצר פצצות גרעין, להקים מחדש את הציר. ולכן הדרך היחידה למנוע את הדבר הזה, זה להפיל את המשטר הזה, ואז גם יבוא במקביל חיסול חיזבאללה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת קריית שמונה – תל חי החדשה:

״שינינו את התמונה מן הקצה אל הקצה, עם החיילים הגיבורים שלנו, עם הלוחמה שהייתה פה. קודם כל להרחיק ולכתוש את כוח רדואן. לפתוח כאן את רצועת הביטחון, שהיא שונה ממה שהיה קודם לכן, כי היא עמוקה… pic.twitter.com/K0nlTSljRb — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 20, 2026

נתניהו התייחס גם לפעילות צה"ל בדרום לבנון ולשינוי במצב הביטחוני בגבול הצפון. "שינינו את התמונה מן הקצה אל הקצה, עם החיילים הגיבורים שלנו, עם הלוחמה שהייתה פה. קודם כל להרחיק ולכתוש את כוח רדואן. לפתוח כאן את רצועת הביטחון, שהיא שונה ממה שהיה קודם לכן, כי היא עמוקה והיא ריקה. אנשים עזבו, ולכן זה שונה לגמרי".

בהמשך דבריו הדגיש נתניהו את חשיבות הקמת האוניברסיטה בקריית שמונה לפיתוח הגליל, וקרא להרחיב את שיתוף הפעולה בין המוסד האקדמי לתעשייה ולשלב בינה מלאכותית בתוכניות הלימודים. "זה הכיוון שלנו: זה ביטחון, זה תחבורה, זה השכלה גבוהה – זה הכל".