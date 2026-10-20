בן 22 נפצע בינוני בתקרית אלימה באבו גוש; בן 24 נפצע קשה בתקרית אלימה ביפו, אחיו נעצר

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שוטרי תחנת יפו במרחב איילון עצרו היום חשוד בן 30 בחשד למעורבות באירוע דקירה של אחיו שהתרחש ברחוב חלמית ביפו, במהלכו נפצע הקורבן באורח קשה.

לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה אודות אירוע אלימות שהתרחש ברחוב חלמית ביפו, במהלכו נדקר אדם ונפצע באורח קשה, על פי גורמי הרפואה. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

עם קבלת הדיווח הגיעו במהירות שוטרי תחנת יפו במרחב איילון לזירה, החלו באיסוף ממצאים ובביצוע פעולות חקירה ראשוניות, שבמסגרתן נעצר החשוד בן 30, אחיו של הקורבן, בגין חשד למעורבות במעשה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת יפו, ובהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.