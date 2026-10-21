מזג האוויר: גשם מקומי בחוף, ובהמשך התחממות

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית, ובשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף, כך לפי תחזית השירות המטאורולוגי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו והלחות תרד, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ ובהרי המרכז, ומשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

בשבת יהיה בהיר בדרך כלל. צפויה ירידה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14–23, תל אביב 18–27, חיפה 20–26, צפת 16–24, קצרין 17–28, טבריה 19–30, נצרת 19–27, עפולה 19–28, בית שאן 20–31, לוד 18–27, אשדוד 19–26, עין גדי 22–27, באר שבע 16–26, מצפה רמון 16–23 ואילת 22–30.