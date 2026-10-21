דיווח: נתניהו תכנן מתקפה נרחבת באיראן, טראמפ בלם אותה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצה"ל להיערך למתקפה נרחבת נוספת באיראן, שתוכננה לצאת לפועל בתחילת החודש, אך המבצע נבלם בשל התנגדותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. כך דיווח היום (רביעי) ה"פייננשל טיימס", מפי שלושה גורמים המעורים בתוכניות.

לפי הדיווח, צה"ל נערך למערכה אווירית שתימשך כמה ימים, ותחל בסוף השבוע של 10 באוקטובר. התוכנית כללה תקיפות נגד מתקני גרעין, אתרים המזוהים עם המשטר האיראני ותשתיות אזרחיות, בהן תחנות כוח. גורמים המעורים בפרטים אמרו כי ישראל ביקשה להוציא לפועל מבצע נרחב במיוחד, אך טראמפ התנגד לחידוש העימות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב, שייערכו ב-3 בנובמבר.

עוד דווח כי גורמים ישראליים הציגו לעמיתיהם האמריקאים רשימת מטרות מעודכנת באיראן, המבוססת על מידע מודיעיני חדש. הרשימה כוללת גם תשתיות אזרחיות שלא הותקפו במערכה הקודמת. בשלב זה לא ברור אם ארה"ב הייתה אמורה להשתתף במתקפה המתוכננת.

למרות ביטול המבצע, אפשרות חידוש התקיפות נותרה על הפרק. אחד הגורמים ששוחחו עם העיתון העריך כי תקיפה נוספת עשויה להתרחש בשבועות הקרובים, בעוד גורם אחר העלה את האפשרות שההיערכות הצבאית נועדה גם להגביר את הלחץ על טהרן במסגרת המגעים המדיניים.

סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, אמרה לעיתון כי הלחץ הכלכלי והצבאי האמריקאי על איראן נושא פרי, והבהירה כי ארה"ב לא תתקוף באיראן לפני בחירות אמצע הקדנציה. הדיווח מתפרסם פחות משבוע לפני הבחירות לכנסת בישראל, על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהרן והאיומים בחידוש התקיפות.

גולן: "נתניהו הוא מנהיג חולה וחלש"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות הדיווח ב"פייננשל טיימס" על תוכניתו לחידוש התקיפות באיראן, שלפי הפרסום נבלמה בהתנגדות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "נתניהו הוא מנהיג חולה וחלש, שנאחז בשלטון בכוח ומוכן לסכן את ביטחון ישראל כדי להציל את עצמו", כתב גולן.

גולן הזהיר מפני יציאה למערכה צבאית נוספת ממניעים פוליטיים, וקרא לראשי מערכת הביטחון להתנגד למהלך כזה: "אין לו שום לגיטימציה לגרור את ישראל למערכה צבאית נוספת משיקולים פוליטיים ואישיים, ערב בחירות. אני קורא לרמטכ"ל ולראשי מערכת הביטחון: חובתכם לעמוד כחומה בצורה מול כל ניסיון לנצל את צה"ל למטרות פוליטיות. לבלום כל מהלך צבאי שנועד לשרת אינטרסים אישיים בכסות של צורכי ביטחון".

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