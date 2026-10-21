אקסיוס: וויטקוף יציג לפוטין הצעה חדשה לסיום המלחמה באוקראינה

שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, צפוי להיפגש היום (רביעי) עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסנט פטרסבורג ולהציג לו הצעה מעודכנת לסיום המלחמה באוקראינה. כך דיווח אתר "אקסיוס", מפי גורם אמריקאי רשמי. ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של טראמפ, צפוי להשתתף בפגישה באמצעות שיחת וידאו.

לפי הדיווח, בבית הלבן מקווים שפוטין יגלה נכונות רבה יותר לפשרות בעקבות החלטתו של טראמפ להקל את הסנקציות על מכירת סולר רוסי וצעדים נוספים שהתקבלו בברכה במוסקבה.

הפגישה המתוכננת מגיעה לאחר שאתמול נערכו באוסלו שיחות בין וויטקוף לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, בהשתתפות מנהיגי נורווגיה ופינלנד ונציגים של מדינות אירופה, האיחוד האירופי ונאט"ו. השיחות התמקדו בגיבוש הצעה משותפת שתשמש מסגרת להסכם לסיום המלחמה.

גורם אמריקאי אמר לאקסיוס כי אוקראינה הציגה בשיחות רעיונות והצעות חדשים, שנדונו בהרחבה, וכי הושגה התקדמות משמעותית בתיאום עמדות הצדדים. בוושינגטון מקווים שההצעה תאפשר להתקדם למשא ומתן ישיר בין רוסיה לאוקראינה, ובהמשך גם לשיחות בהשתתפות מדינות נוספות.

זלנסקי אמר אתמול כי השלב הבא צריך להיות פגישה משולשת בהשתתפותו, פוטין וטראמפ, אך עד כה רוסיה התנגדה למתכונת הזאת. על פי הדיווח, קושנר שב ודרש בשיחות באוסלו שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק ברוסיה. זלנסקי הבהיר כי הוא מוכן להפסקת תקיפות הדדית של מתקני האנרגיה, בתנאי שרוסיה תנהג באופן דומה.

הדיווח באתר "אקסיוס"