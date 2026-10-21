למרות המלחמה באיראן: ייצוא הנפט מהמפרץ חזר לרמתו שלפני הלחימה

ייצוא הנפט מהמפרץ הפרסי חזר לרמתו שלפני פרוץ המלחמה באיראן ואף עבר אותה, למרות התקיפות על מכליות נפט והסכנות לשיט במצר הורמוז. כך עולה מנתונים של חברת Kpler, העוקבת אחר תנועת כלי שיט ומשלוחי סחורות, שפורסמו ב"וול סטריט ג'ורנל".

לפי הנתונים, בשבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר הגיע היקף משלוחי הנפט מהמזרח התיכון לממוצע של יותר מ-24 מיליון חביות ביום, לעומת 23.3 מיליון חביות ביום לפני המלחמה, שפרצה ב-28 בפברואר. הנתונים כוללים משלוחים העוברים דרך מצר הורמוז לצד משלוחים בנתיבים חלופיים, ובכללם צינורות נפט המובילים לנמלים מחוץ למפרץ.

ההתאוששות התאפשרה בין היתר בזכות הרחבת השימוש בצינורות הנפט של סעודיה ואיחוד האמירויות, העברת מטענים בין כלי שיט והגנה צבאית אמריקאית על תנועת המכליות. לפי Kpler, בספטמבר הועברו כ-40% מייצוא הנפט של מדינות המפרץ, למעט איראן, בנתיבים העוקפים את מצר הורמוז, לעומת 17% בלבד לפני המלחמה.

עם זאת, תנועת הנפט דרך מצר הורמוז עצמו עדיין נמוכה מרמתה לפני המלחמה. בשבוע האחרון עברו דרך המצר, לרבות העברות ימיות בסביבתו, כ־14 מיליון חביות ביום בממוצע, שהם כ-82% מהיקף התנועה לפני פרוץ הלחימה.

ההתאוששות ביצוא מתרחשת למרות המשך התקיפות האיראניות על כלי שיט והעלייה החדה בעלויות ההובלה והביטוח. מחירי הנפט נותרו גבוהים מ-100 דולר לחבית, ומשקפים את החשש מפני שיבושים נוספים באספקה. בענף הספנות מזהירים כי היקף המשלוחים הנוכחי עלול שלא להישמר אם הלחימה באזור תחריף.