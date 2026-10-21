דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום רביעי י' בחשון תשפ"ז 21.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
25.8°תל אביב
  • 23.0°ירושלים
  • 25.8°תל אביב
  • 24.9°חיפה
  • 26.2°אשדוד
  • 26.4°באר שבע
  • 29.5°אילת
  • 29.4°טבריה
  • 24.2°צפת
  • 26.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
כלכלה

למרות המלחמה באיראן: ייצוא הנפט מהמפרץ חזר לרמתו שלפני הלחימה

נתוני חברת Kpler מראים כי בשבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר יוצאו מהמזרח התיכון יותר מ-24 מיליון חביות נפט ביום, לעומת 23.3 מיליון לפני המלחמה | חלק ניכר מהנפט מועבר בנתיבים העוקפים את מצר הורמוז | למרות ההתאוששות, מחירי הנפט עדיין גבוהים מ-100 דולר לחבית

מכלי אחסון של נפט בשעות הלילה (צילום אילוסטרציה: Shutterstock)
מכלי אחסון של נפט בשעות הלילה (צילום אילוסטרציה: Shutterstock)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 21.10.2026 | 8:07
נושאים קשורים:

ייצוא הנפט מהמפרץ הפרסי חזר לרמתו שלפני פרוץ המלחמה באיראן ואף עבר אותה, למרות התקיפות על מכליות נפט והסכנות לשיט במצר הורמוז. כך עולה מנתונים של חברת Kpler, העוקבת אחר תנועת כלי שיט ומשלוחי סחורות, שפורסמו ב"וול סטריט ג'ורנל".

לפי הנתונים, בשבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר הגיע היקף משלוחי הנפט מהמזרח התיכון לממוצע של יותר מ-24 מיליון חביות ביום, לעומת 23.3 מיליון חביות ביום לפני המלחמה, שפרצה ב-28 בפברואר. הנתונים כוללים משלוחים העוברים דרך מצר הורמוז לצד משלוחים בנתיבים חלופיים, ובכללם צינורות נפט המובילים לנמלים מחוץ למפרץ.

ההתאוששות התאפשרה בין היתר בזכות הרחבת השימוש בצינורות הנפט של סעודיה ואיחוד האמירויות, העברת מטענים בין כלי שיט והגנה צבאית אמריקאית על תנועת המכליות. לפי Kpler, בספטמבר הועברו כ-40% מייצוא הנפט של מדינות המפרץ, למעט איראן, בנתיבים העוקפים את מצר הורמוז, לעומת 17% בלבד לפני המלחמה.

עם זאת, תנועת הנפט דרך מצר הורמוז עצמו עדיין נמוכה מרמתה לפני המלחמה. בשבוע האחרון עברו דרך המצר, לרבות העברות ימיות בסביבתו, כ־14 מיליון חביות ביום בממוצע, שהם כ-82% מהיקף התנועה לפני פרוץ הלחימה.

ההתאוששות ביצוא מתרחשת למרות המשך התקיפות האיראניות על כלי שיט והעלייה החדה בעלויות ההובלה והביטוח. מחירי הנפט נותרו גבוהים מ-100 דולר לחבית, ומשקפים את החשש מפני שיבושים נוספים באספקה. בענף הספנות מזהירים כי היקף המשלוחים הנוכחי עלול שלא להישמר אם הלחימה באזור תחריף.

 

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!