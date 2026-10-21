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משפט ופלילים

עשרות פריטי נשק ותחמושת הוסתרו בבור בבית קברות בזרזיר

שוטרי המחוז הצפוני חשפו בור ששימש להסתרת אמצעי לחימה, בהם לבנת חבלה, מחסניות M16 ומאות כדורים | לפי המשטרה, מקורם של אמצעי הלחימה בצבא. התפיסה מצטרפת לחשיפת מצבור נשק של ארגון הפשע אבו לטיף סמוך לכפר ראמה בתחילת השבוע

אמצעי הלחימה והתחמושת שאותרו בבור בבית קברות בכפר זרזיר, בהם פצצות מטול ומחסניות M16 (צילום: דוברות המשטרה)
אמצעי הלחימה והתחמושת שאותרו בבור בבית קברות בכפר זרזיר, בהם פצצות מטול ומחסניות M16 (צילום: דוברות המשטרה)
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
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עדכון אחרון: 21.10.2026 | 8:19
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מצבור של עשרות פריטי נשק, תחמושת ואמצעי חבלה, שלפי המשטרה מקורם בצבא, אותר אתמול (שלישי) בתוך בית קברות בכפר זרזיר שבצפון. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול פשטו על המקום וחשפו בור באדמה ששימש להסתרת אמצעי הלחימה.

בבור נמצאו לבנת חבלה צבאית, מספר מצתי הפעלה, עשרות פצצות מטול נפיצות בקוטר 40 מ"מ, שרשיר תחמושת למקלע מאג, 13 מחסניות M16 מלאות, בקבוקים המכילים תחמושת בקוטר 5.56 מ"מ וכמות גדולה של תחמושת בקוטר 7.62 מ"מ. במשטרה מסרו כי אמצעי הלחימה הוסתרו במקום ששימש מחבוא בתוך בית הקברות.

התפיסה מצטרפת לפעילות שביצעו ביום שני שוטרי היחידה המרכזית של מחוז צפון ולוחמי מג"ב והמשמר הלאומי סמוך לכפר ראמה. בפעילות נחשף מצבור שלפי המשטרה שייך לארגון הפשע אבו לטיף, ובו 12 כלי נשק, מטעני חבלה, לבנות חבלה וסמים בשווי מיליוני שקלים.

שתי התפיסות בוצעו במסגרת פעילות המשטרה נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים בידי ארגוני פשיעה בצפון הארץ. המשטרה לא דיווחה על מעצרים בעקבות חשיפת המצבור בזרזיר.

 

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תגיות:
פעמון

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