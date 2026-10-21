עשרות פריטי נשק ותחמושת הוסתרו בבור בבית קברות בזרזיר

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מצבור של עשרות פריטי נשק, תחמושת ואמצעי חבלה, שלפי המשטרה מקורם בצבא, אותר אתמול (שלישי) בתוך בית קברות בכפר זרזיר שבצפון. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול פשטו על המקום וחשפו בור באדמה ששימש להסתרת אמצעי הלחימה.

בבור נמצאו לבנת חבלה צבאית, מספר מצתי הפעלה, עשרות פצצות מטול נפיצות בקוטר 40 מ"מ, שרשיר תחמושת למקלע מאג, 13 מחסניות M16 מלאות, בקבוקים המכילים תחמושת בקוטר 5.56 מ"מ וכמות גדולה של תחמושת בקוטר 7.62 מ"מ. במשטרה מסרו כי אמצעי הלחימה הוסתרו במקום ששימש מחבוא בתוך בית הקברות.

התפיסה מצטרפת לפעילות שביצעו ביום שני שוטרי היחידה המרכזית של מחוז צפון ולוחמי מג"ב והמשמר הלאומי סמוך לכפר ראמה. בפעילות נחשף מצבור שלפי המשטרה שייך לארגון הפשע אבו לטיף, ובו 12 כלי נשק, מטעני חבלה, לבנות חבלה וסמים בשווי מיליוני שקלים.

שתי התפיסות בוצעו במסגרת פעילות המשטרה נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים בידי ארגוני פשיעה בצפון הארץ. המשטרה לא דיווחה על מעצרים בעקבות חשיפת המצבור בזרזיר.