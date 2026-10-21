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משפט ופלילים

חשיפת 'הארץ': סולימאן מסוודה התגורר כשבועיים בביתו של הלוביסט ג'יי פוטליק

שליח חדשות 13 בארה"ב שהה במשך כשבועיים בנכס של פוטליק, ששמו נקשר לפרשת קטאר-גייט, ואף שידר מחצר הבית | מסוודה, שמסר בעבר עדות בפרשה, טוען כי השניים חברים ותיקים וכי שילם על השהות | בחדשות 13 הודו בטעות בשיקול הדעת, אך גיבו את הכתב

שליח חדשות 13 בארצות הברית, סולימאן מסוודה, במהלך דיווח בניו יורק, ספטמבר 2026 (צילום: אריה לייב אברמס/פלאש 90)
שליח חדשות 13 בארצות הברית, סולימאן מסוודה, במהלך דיווח בניו יורק, ספטמבר 2026 (צילום: אריה לייב אברמס/פלאש 90)
דבר
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עדכון אחרון: 21.10.2026 | 9:36
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שליח חדשות 13 בארצות הברית, סולימאן מסוודה, התגורר במשך כשבועיים בחודש שעבר בביתו של הלוביסט האמריקאי ג'יי פוטליק בווירג'יניה, ואף שידר מחצר הבית לפחות פעמיים. כך נחשף אתמול (שלישי) בתחקיר של בר פלג וארנו רוזנפלד ב"הארץ". פוטליק, שפעל לקידום האינטרסים של קטאר, הוא אחת הדמויות המרכזיות ששמן נקשר לחקירת פרשת קטאר-גייט.

לפי התחקיר, הבית רשום על שמו של פוטליק, וכתובתו שימשה גם את חברת הלובינג שבבעלותו, Third Circle, שהתקשרה עם שגרירות קטאר בוושינגטון. מסוודה שהה בנכס זמן קצר לאחר שעבר לארצות הברית במסגרת תפקידו החדש בחדשות 13.

פוטליק נקשר בחקירה לחשדות בדבר העברת כספים לאלי פלדשטיין, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולקידום מסרים שנועדו לשפר את תדמיתה של קטאר. מסוודה עצמו מסר בעבר עדות במשטרה במסגרת חקירת הפרשה, בתקופה שבה עבד בתאגיד השידור הציבורי.

בתגובה לפרסום מסר מסוודה כי הוא ופוטליק חברים אישיים ותיקים, וכי שילם עבור השהות בבית. לדבריו, מדובר בהסדר מגורים זמני שנעשה בתקופת התארגנותו בארצות הברית, ולא בטובת הנאה הקשורה לעבודתו העיתונאית.

מחדשות 13 נמסר בתגובה ל"הארץ" כי מסוודה התארח בדירתו הריקה של חברו לצורך התארגנות עם המעבר לארצות הברית, וכי מדובר בעניין פרטי שאינו קשור לעבודתו. בחברת החדשות הדגישו כי מסוודה לא סיקר את פוטליק, את עסקיו או את לקוחותיו, ולא שידר מידע שהגיע מטעמו. לצד זאת מסרו כי הכתב "שגה בשיקול הדעת", והבהירו כי הם עומדים מאחוריו ומגבים את עבודתו המקצועית.

 

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