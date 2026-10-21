"אם כל המערכות": הרשימה המשותפת הציגה את תוכניתה לכנסת הבאה

הרשימה המשותפת הציגה אתמול (שלישי) את תוכנית העבודה שלה לכנסת הבאה, לקראת הבחירות שייערכו ביום שלישי הקרוב (27 באוקטובר). יו"ר הרשימה, יוסף ג'בארין, כינה את מערכת הבחירות "אם כל המערכות", ואילו יו"ר הסיעה, אחמד טיבי, הבהיר כי המשותפת מוכנה להעניק רשת ביטחון לממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, בתמורה להתחייבויות למאבק באלימות ובפשיעה, לעצירת הריסות הבתים ולחתירה לאופק מדיני.

רשת ביטחון לממשלה חלופית בתמורה להתחייבויות

"המשימה הראשונה שלנו היא למנוע את המשך כהונתו של נתניהו כראש ממשלת מעבר, להפיל את הממשלה ולסלול את הדרך להקמת ממשלה חלופית", אמר טיבי. לדבריו, "אנחנו יודעים שממשלה חלופית לא תהיה ממשלת החלומות שלנו, אבל הבחירה היא בין רע לגרוע יותר". בהתייחסו להרכב האפשרי של ממשלה כזו אמר בערבית כי "ליברמן הוא כמו סמוטריץ'".

טיבי הבהיר כי הרשימה המשותפת תדרוש מממשלה חלופית התחייבות לאימוץ תוכניתה למיגור האלימות והפשיעה, לעצירת הריסות הבתים ולחתירה לאופק מדיני. לדבריו, אף שהממשלה הבאה לא תהיה "ממשלת שלום", הרשימה תפעל למצוא עמה נקודות הסכמה שיקדמו את האינטרסים של החברה הערבית, בלי לוותר על עקרונותיה.

טיבי הדגיש גם את חשיבות כוחה של הרשימה המשותפת בבחירות הקרובות. "אנחנו חייבים 10 מנדטים כי אנחנו לא נלך עם נתניהו", אמר בערבית, ברמיזה לרע"מ. לדבריו, הישג כזה ימנע מגוש נתניהו להגיע ל-60 מנדטים ויאפשר את החלפת הממשלה.

"יש שני גושים", אמר טיבי, "הגוש של הימין זה 51-52, הגוש של האופוזיציה זה גם 51-52, אי אפשר להגיע ל-61 גם אם תתווסף למשל רע"מ, לכן ללא המשותפת אי אפשר להפיל את ממשלת נתניהו. ככל שהרשימה המשותפת יותר חזקה יש לנו את האפשרות להפיל את הממשלה וגם את מפלגות הלוויין מימין כי שיעור ההצבעה עולה בהתאמה". טיבי התייחס בכך להשפעת שיעור ההצבעה בחברה הערבית על חלוקת המנדטים: ככל ששיעור ההצבעה עולה, גדל מספר הקולות הדרוש לקבלת מנדט.

יו"ר הרשימה, יוסף ג'בארין, הביע אף הוא תקווה שהמשותפת תגיע לעשרה מנדטים בבחירות הקרובות, לאחר שלדבריו עלתה משמונה לתשעה מנדטים. "אנחנו צריכים את כל הציבור כדי שנוכל להגיע לתוצאה דו-ספרתית", אמר. ג'בארין מתח ביקורת חריפה על הממשלה וכינה אותה "ממשלת דמים" ו"ממשלה פשיסטית", שלדבריו מיררה את חייהם של האזרחים הערבים. הוא הסביר כי הרשימה רואה במערכת הבחירות הנוכחית הזדמנות היסטורית להחלפת הממשלה וכינה אותה "אם כל המערכות".

בהצהרה לתקשורת שפרסם אמש (שלישי) התחייב טיבי כי הרשימה תפעל להדחת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כבר בימיה הראשונים של הכנסת הבאה, ותצביע בעד מועמד האופוזיציה לתפקיד. "לא נחכה להקמת ממשלה חדשה", אמר, והאשים את אוחנה בכך ש"הפך את הכנסת לזירה כהניסטית וגזענית נגד כולנו".

למרות נכונותה של המשותפת לסייע בהחלפת הממשלה, חבריה מבהירים כי אינם רואים עצמם שותפים למחנה איזנקוט. "אנחנו אלטרנטיבה למחנה נתניהו ולמחנה איזנקוט", אמר סמי אבו שחאדה. "פתרון הבעיות שלנו הוא פתרון בעיותיהם של האנשים בעלי הצרכים הייחודיים".

תוכנית העבודה: מפשיעה ויוקר המחיה ועד זכויות הבנייה

תוכנית העבודה של הרשימה המשותפת כוללת 20 סעיפים, שהראשון בהם הוא "סיום הכיבוש, עצירת רצח העם והקמת המדינה הפלסטינית". הסעיפים הנוספים עוסקים, בין היתר, במאבק בפשיעה המאורגנת ובהבטחת הביטחון בחברה הערבית; במאבק באפליה בתחומים שונים, לרבות חינוך ותעסוקה; בקידום זכויות בנייה ובעצירת הריסות בתים; במאבק להכרה בתרבות הפלסטינית; בהתמודדות עם יוקר המחיה ועם הקושי של החברה הערבית בנגישות לאשראי; במאבק בניצול עובדים ובאפליה מגדרית; בהתנגדות לישראליזציה ובחיזוק הזהות הלאומית הפלסטינית; ובמאבק בהרס הסביבה.

ג'בארין, אמר כי התוכנית גובשה בשיתוף תושבים, אנשי מקצוע וועדה מייעצת, כדי לזהות את צורכי החברה הערבית ולגבש פתרונות מעשיים שייתנו להם מענה. "אנחנו עבדנו יחד עם התושבים, אנשי מקצוע וועדה מייעצת, כדי להבין לעומק את הצרכים שעולים מהשטח ולגבש פתרונות מעשיים שישמרו על הזכויות של התושבים ויגנו על האינטרסים שלהם".

הוא הדגיש את מחויבותה של הרשימה לקידום זכויותיה של החברה הערבית. "הרשימה המשותפת תהיה רשת ביטחון לחברה הערבית מול האלימות והפשיעה ומול מדיניות הריסת הבתים", אמר. "נהיה שם בשביל הצעירות והצעירים שלנו, נפעל לקידום הזכויות החברתיות והכלכליות שלנו וניאבק כדי שיוכלו לבנות עתיד בטוח וטוב יותר".

עוד הצהיר ג'בארין כי הרשימה תפעל להגברת נוכחותה והשפעתה בזירה הבינלאומית. "נפעל מול מוסדות וגורמים בינלאומיים מרכזיים כדי לקדם את זכויות החברה הערבית והעם הפלסטיני ולהשמיע את קולם גם בזירה הבינלאומית".

טיבי הציג בערבית שורת יעדים נוספים של הרשימה, ובהם העלאת שכר המינימום ל-70% מהשכר הממוצע, חקיקת חוק הנאשם וביטול חוק קמיניץ או דחייתו בחמש שנים. הוא חזר גם על התחייבותו להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במועמד מטעם האופוזיציה הנוכחית. "נעלה את שכר המינימום ל-70 אחוז מהשכר הממוצע", אמר טיבי, והוסיף: "נחוקק את חוק הנאשם ונבטל את חוק קמיניץ או נדחה אותו בחמש שנים".

במענה לשאלת 'דבר' על התוכנית לשיקום כלכלי עבור האוכלוסייה הערבית אמר טיבי: "מאבק בפרוטקשן, הנגשת אשראי, טיפול בצעירים. שיעור גדול של הצעירים הם ללא הכוונה מקצועית, ללא מקומות עבודה וללא השכלה מתאימה. היה ניסיון לטפל בזה, יש דו"ח של מבקר המדינה על זה אבל התוצאות יכולות להיות יותר טובות. אגב, גם פסקי הדין בנוגע לעבירות האלה, לא רק שהמשטרה כושלת, פסקי הדין של בתי המשפט מקלים מאוד. אין ענישה מתאימה לפשעים החמורים של הפרוטקשן ושל הפשיעה החמורה".

הפער בין השכלת הנשים הערביות לאפשרויות התעסוקה שלהן

ד"ר מהא כרכבי-סבאח, מספר 7 ברשימה המשותפת מטעם בל"ד, התייחסה בשיחה עם 'דבר' לבעיות הכלכליות והחברתיות של החברה הערבית, ובפרט לפער בין רמת ההשכלה של נשים ערביות לבין אפשרויות התעסוקה שלהן.

"יש פער בין ההשכלה של הנשים הערביות לבין התעסוקה שלהן. בשנים האחרונות אנחנו רואים שנוצרת בעיה בטווח הארוך עבור נשים ערביות משכילות מאחר שיש ריכוז בשני תחומים מרכזיים: הוראה ומקצועות פרא-רפואיים. בהוראה יש 8,000 מורות שסיימו הכשרה ולא נקלטות במערכת", אמרה כרכבי-סבאח.

לדבריה, הפתרון מחייב שינוי במדיניות התקצוב ובמבנה הכלכלי של היישובים הערביים. "אנחנו דווקא דורשים שהשינוי יהיה במדיניות, שינוי של מתן תקציבים מיוחדים לטפל במבנה הכלכלי של היישובים הערביים, שגם יישא איתו פתרון לאפשרויות תעסוקה בקרב הנשים הערביות", אמרה.

כרכבי-סבאח התייחסה גם ליחס למורות ערביות במערכת החינוך העברית. "וכמובן גם לטפל בכל השיח הגזעני בתוך שוק העבודה היהודי, במיוחד מורות שעובדות בבתי ספר יהודיים, יש לא מעט מקרים של שיח גזעני כלפי המורות האלו במקום שתהיה הזדמנות טובה לשותפות, שנשים ערביות יעבדו בבתי ספר יהודיים, שדווקא הם סובלים ממחסור".

עוד הדגישה את הצורך ביצירת אפשרויות תעסוקה מגוונות ביישובים הערביים. "צריך לשנות גם את המבנה של שוק העבודה המקומי, לייצר מקומות עבודה חדשים, אפשרויות תעסוקה שיכולות להכיל נשים מכל הקשת של ההון האנושי ושל ההשכלה. וכמובן, כשהאוכלוסייה הערבית גם מקבלת את מה שמגיע לה מבחינת תעשייה, מבחינת הייטק".

דבריה של כרכבי-סבאח נאמרו על רקע הדיון שיזם יו"ר ועדת החינוך של הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית), שבו הציג כבעיה את העובדה שמורות ערביות מלמדות בבתי ספר עבריים וכינה זאת "טשטוש זהות". כמו כן, באוגוסט האחרון הועלו בכמה כלי תקשורת טענות שלפיהן עובדי רפואה ערבים פגעו בחייל שאושפז בבית החולים רמב"ם. הטענה לא אומתה, אך עוררה דיון ער בקרב חלק מחוגי הימין על הנכונות להעסיק ערבים במקצועות הרפואה ועל "הסכנה שבכך", לדבריהם.

הפנייה למצביעים יהודים

ג'בארין ואבו שחאדה קראו גם למצביעי שמאל יהודים להצביע לרשימה המשותפת. "אנחנו מציעים אלטרנטיבה ותקווה לכל הציבור בישראל", אמר ג'בארין. לדבריו, קידום אזרחות שווה, צדק חברתי והקמת מדינה פלסטינית בגבולות 1967 לצד ישראל יאפשר לקדם שלום בין שני העמים. "ולכן אנחנו הרשימה היחידה שמציעה תקווה לציבור בישראל", הוסיף.

יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה, שלא יתמודד לכנסת, הדגיש את המשמעות הפוליטית של הצבעת יהודים למשותפת. "הצבעה של יהודים למשותפת זו לא עוד הצבעה, זו אמירה שיש תקווה לפרויקט הדמוקרטי היחיד שנמצא במערכת הפוליטית בישראל, לפרויקט הדמוקרטי שמבוסס על עקרונות השוויון והצדק לשני העמים, אין עוד מפלגה כזו", אמר.

לדבריו, "מנדט של יהודים למשותפת זו הצבעה אסטרטגית שפותחת אופק לפוליטיקה אחרת במדינה, אומרת שיש שותפים לפרויקט הפוליטי הזה ואומרת שיש אופק לשני העמים, הפלסטיני והישראלי".