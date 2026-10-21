צה"ל ושב"כ: חוסל מחבל חמאס שהשתתף בתכנון פיגוע שבו נהרגו ארבעה לוחמי שריון

צה"ל ושב"כ הודיעו היום (רביעי) כי חיסלו ביום ראשון האחרון בתקיפה אווירית באזור העיר עזה את מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בחמאס. לפי הודעתם המשותפת, חמודה היה מעורב בתכנון פיגוע המטען שבו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025.

בתקרית נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל, במהלך מבצע "מרכבות גדעון", בעת שפעלו תחת פיקוד אוגדה 162. לפי ההודעה, התקיפה שבה חוסל חמודה בוצעה בידי חטיבת האש 215, הכפופה לאותה אוגדה.

בצה"ל ובשב"כ מסרו כי חמודה פעל לאורך המלחמה נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה והיה מעורב בפעילות טרור. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה עסק בקידום פיגועים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ובשיקום יכולותיו הצבאיות של חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

לפי ההודעה, התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום שנשקף מפעילותו.