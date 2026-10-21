לפחות 153 בני אדם נהרגו בתקיפת כטב"ם בשוק בגבול סודאן ודרום המדינה

לפחות 153 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בתקיפת כטב"ם שפגעה ביום שני בשוק אמייט ובמאגר דלק במחוז אביי, חבל ארץ עתיר נפט השנוי במחלוקת בין סודאן לדרום סודאן.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, בין ההרוגים אזרחים, בהם נשים, ילדים וקשישים. ברדיו המקומי פורסמו דיווחים על יותר מ־220 הרוגים, אולם הרשויות במחוז הבהירו כי 153 מקרי מוות אושרו עד כה. התקיפה הציתה שרפת ענק שהמשיכה לבעור שעות ארוכות, והרשויות המקומיות והאו"ם הזהירו כי מניין הקורבנות צפוי לעלות בשל ריבוי הנעדרים.

גורמים רשמיים ששוחחו עם תחנת הרדיו המקומית "רדיו טמאזוג" מסרו כי התקיפות כוונו למרכז השוק, לחלקיו הדרומיים ולשערו הצפוני, וגרמו לנפגעים רבים ולנזק כבד. חלק מהגופות שנמצאו נשרפו עד שלא ניתן היה לזהותן.

יוהאנה אקול נגור, ממלא מקום שר ההסברה באזור המנהלי המיוחד של אביי, שמעמדו לא הוכרע בהסכם שהוביל לעצמאות דרום סודאן, סיפר לתחנת הרדיו כי תושבים יצאו להפגנות במחאה על התקיפות שפגעו באזרחים שאינם מעורבים בלחימה.

גורמים רשמיים באביי ובמשרד החוץ של דרום סודאן הטילו את האחריות לתקיפה על צבא סודאן, וציינו כי הפגיעה בשוק אמייט גרמה להרג נרחב של אזרחים, בהם נשים וילדים. משרד החוץ בג'ובה אף זימן את שגריר סודאן לשיחת מחאה חריפה.

מנגד, קצין בכיר בצבא סודאן אישר בעילום שם כי הצבא ביצע תקיפת כטב"ם, אך טען כי היעד היה מכליות דלק שנועדו לכוחות התמיכה המהירה (RSF), המיליציה הנלחמת בצבא סודאן. לדבריו, ההרוגים היו לוחמי המיליציה ומבריחי דלק, ולא אזרחים. לא ניתן היה לאמת באופן עצמאי את טענתו בנוגע לזהות ההרוגים.

מזכ"ל האו"ם גינה בחריפות את התקיפה. כוחות שמירת השלום של האו"ם באזור (UNISFA) נפרסו בשטח כדי למנוע את התפשטות האש, לחלץ נפגעים ולהעניק סיוע רפואי. צוותי ארגון "רופאים ללא גבולות" (MSF) טיפלו בעשרות פצועים, בהם נפגעים הסובלים מכוויות קשות.

תקיפה נוספת השביתה את אספקת החשמל בצפון קורדופן

בתקיפה נוספת שיוחסה לכוחות התמיכה המהירה (RSF) נפגעה אתמול (שלישי) תחנת ממסר חשמל בטנדלטי, במערב מדינת המחוז הנילוס הלבן שבסודאן. הפגיעה הובילה להשבתת קו הולכת החשמל הראשי למדינת המחוז צפון קורדופן.

גורמים ממשלתיים מסרו ל"סודאן טריביון" כי כטב"ם של המיליציה שיגר שני טילים לעבר מתקן החשמל המקומי בשעות הבוקר. התקיפה גרמה לשרפה ולהשבתת פעילות המתקן.

בתוך כך, קרן החירום הבינלאומית של האו"ם לילדים (יוניסף) הודיעה אתמול (שלישי) כי לפחות 12 ילדים, חלקם בני שנתיים בלבד, נהרגו בתקיפות שאירעו בימים האחרונים במדינות המחוז חרטום ומערב קורדופן שבסודאן.

מחוז אביי נותר מוקד סכסוך בין סודאן לדרום סודאן מאז קיבלה האחרונה עצמאות ב־2011. מלחמת האזרחים המשתוללת בסודאן מאז אפריל 2023, בין הצבא לכוחות התמיכה המהירה, ממשיכה לערער את היציבות גם באזורי הגבול.