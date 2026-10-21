הלחץ על וינטר מתגבר: סמוטריץ' הציע תיק שר במשרד הביטחון בתמורה לפרישת 'עמך ישראל'

6 ימים לבחירות והלחץ של גוש נתניהו על עופר וינטר עולה מדרגה. לאחר שאמר היום (רביעי) ב'מהדורת היום' של חדשות 12 כי בדיעבד עדיף שלא היה מצהיר על נאמנות לנתניהו בתחילת הקמפיין, שר האוצר ויו"ר 'הבית היהודי' בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הוא מציע לוינטר תפקיד שר במשרד הביטחון על חשבון תפקיד שר שמובטח למפלגתו, וכן הקמת מנהלת הגירה מרצון ומנהלת חרדים לגיוס ושילובם בשוק התעסוקה – בתנאי שיפרוש מההתמודדות. שני המהלכים האחרונים הם ממילא מהלכים שהממשלה הנוכחית התחייבה לקדם, ותפקיד השר במשרד הביטחון שאותו הבטיח סמוטריץ' לוינטר הוא תפקיד שנוצר בממשלה הנוכחית.

בליכוד תקפו את וינטר וטענו כי יעביר קולות לגוש השני. "וינטר חושף את האמת ואומר 'זו הייתה טעות להכריז בתחילת הקמפיין שנמליץ רק על נתניהו'. וינטר, כמו בנט, ייקח את קולות הימין ויעביר אותם לממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות". פחות משעה לאחר מכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו הוציא הודעה ובה כתב: "עופר וינטר, אתה לא עובר את אחוז החסימה בכל הסקרים. אתה הבטחת לגלות אחריות ולפרוש מהמירוץ אם תסכן את הימין. תפרוש עכשיו כדי שנציל את הימין ונמנע ממשלת שמאל מסוכנת של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן ובנט".

למרות טענת נתניהו, ברוב הסקרים וינטר עובר את אחוז החסימה, למעט בסקרים של Next Data בראשות שלמה פילבר עבור ערוץ 14, שבהם מעולם לא עבר את אחוז החסימה. באותם סקרים חריגים, הליכוד מקבל באופן עקבי מספר מנדטים גבוה משמעותית מכל הסקרים האחרים, כך על פי בדיקת 'דבר' של 118 סקרים שהוגשו לוועדת הבחירות מהחודשיים האחרונים.

סמוטריץ' ונתניהו, שמתואמים במהלכי הקמפיינים לטובת מיקסום המנדטים שיצביעו לגוש נתניהו, ערכו בשבועות האחרונים שיחות גם עם מפלגת הציבור החרדי במטרה לשכנע אותם לפרוש בתמורה לתפקידים, וגם עם מפלגת נעם של אבי מעוז. יו"ר מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר, צפוי לקיים הערב "הצהרה משמעותית".

במטרה להפעיל לחץ על וינטר, סמוטריץ' ונתניהו שוחחו אתמול עם הרב שלו, ראש מכינת עלי הרב אלי סדן, במטרה לשכנע אותו לשכנע את וינטר לפרוש, אך וינטר ומספר 2 במפלגתו יוסף חדאד, הודיעו כי הם נחושים לרוץ עד הסוף. הודעות אלו מגיעות לאחר שבשבועות האחרונים נראו התנכלויות וקריאות כלפי מועמדים ממפלגת "עמך ישראל" לפרושמטעמה של מפלגת הציונות הדתית. כך לפני שבועיים סגן ראש המועצה האזורית שומרון, דוידי בן ציון, מספר 8 במפלגתו של וינטר, התעורר כששלטים הקוראים לו לפרוש תלויים בסביבת היישוב שבו הוא גר, מה שאכן הכריע אותו לפרוש. גם ללי דרעי, מספר 6 ברשימה, העידה כי מפגינים צעקו ותלו שלטים מחוץ לביתה במטרה שתפרוש.

סמוטריץ: "ההיסטוריה לא תסלח למי שיביא לממשלת שמאל"

"הקולות שישרפו מתחת לאחוז החסימה יעשו ההבדל בין ניצחון להפסד בבחירות. המחנה הלאומי לא יכול להרשות לעצמו לחזור על טעויות העבר", אמר סמוטריץ' לוינטר בהודעה מיוחדת והזכיר את בחירות 92' שבהן הפסיד הימין ואחריהן הוקמה ממשלת רבין שחתמה על הסכמי אוסלו. "אסור לנו לשרוף אף קול. ההיסטוריה לא תסלח למי שבידו יביא שוב לעליית ממשלת שמאל ולאסונות לאומיים, כפי שלא סלחה למי שעשה זאת בעבר".

סמוטריץ' הזכיר: "לפני סגירת הרשימות, הצעתי לך שותפות מלאה ואמיתית, מקום מכובד ברשימה, הליכה יחד מתוך ערכים משותפים. זו הייתה הדרך הנכונה אז, וזו הדרך הנכונה גם היום".

לדבריו, מפלגת 'עמך ישראל' לא עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים ולכן היא מהווה סכנה להפסד קולות לגוש הימין: "ברוב מוחלט של הסקרים אתה לא עובר את אחוז החסימה. אני יודע שיש לך סקרים שלך שבהם אתה חושב שאתה כן עובר. גם לבנט בבחירות 2019 היו סקרים טובים וזה לא הספיק לו. גם התחיה עברה בסקרים ערב בחירות 92 וזה קרס בקלפי. אין לזה שום סיכוי בעולם. אני יודע כמה המשך שלטון ימין חשוב למצביעים שלך. אני יודע כמה זה חשוב לאנשים הטובים שהולכים איתך, ואני יודע שבתוך תוכך גם אתה יודע שזה הדבר הכי חשוב כרגע".

ביחס לסמכויות שיעניק לוינטר, הסביר סמוטריץ': "משימת ההגירה מרצון מעזה היא ללא ספק המשימה המרכזית והחשובה ביותר כדי להכריע את המערכה ולהשלים את הניצחון שכולנו עמלים להשיגו. תחת סמכותך במשרד הביטחון תוקם מינהלת הגירה בעלת סמכויות סטטוטוריות מלאות, תקציב משמעותי ותקנים, שתתכלל את המאמץ הלאומי של כלל הגופים – משרד החוץ, המוסד, השב"כ, מתפ"ש, המל"ל וצה"ל.

"בנוסף, תחת סמכותך במשרד הביטחון תוקם מינהלת אשר תהיה אחראית על גיוס חרדים ושילובם בחברה. יינתנו לך הסמכויות והמשאבים לניהול והתאמת המערך הצבאי הנדרש עבור בני הציבור החרדי, בניית מסגרות קדם צבאיות – ובהם מכינות, ישיבות הסדר, ומוסדות באזורי הגבול והספר, והקמת מנגנון לליווי והשמה לבוגרים החפצים כל כך בהשתלבות בחברה הישראלית".

כדוגמה לסמכויות דומות שניתנו בעבר, העיד סמוטריץ' על מנהלת ההתיישבות שהוקמה במשרד הביטחון. "חוללנו דרכה מהפכה חסרת תקדים ביהודה ושומרון", אמר. "כך נעמיד לרשותך בצורה מקצועית ואפקטיבית את כל הכלים והסמכויות כדי להבטיח את ההצלחה במשימה".