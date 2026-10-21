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בחירות 2026

יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי': "אנחנו לא פורשים למרות הלחצים הכבדים"

מוטי לייטנר סיפר כי נפגש עם ראש הממשלה נתניהו שהציע לו הצעה עבור פרישתו מהמרוץ לכנסת | לייטנר: "אם נפרוש עכשיו, מי שתנצח היא השיטה הישנה - ראשי המונופול המושחתים"

יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי' בכנס של המפלגה (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי' בכנס של המפלגה (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 21.10.2026 | 19:31
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יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי' מוטי לייטנר הודיע הערב (רביעי) כי הוא ומפלגתו לא יפרשו מהתמודדות בבחירות לכנסת, זאת על אף לחצים כבדים שהופעלו עליו. "בימים האחרונים אני נתון ללחצים כבדים מאוד לפרוש, ביניהם גם ראש הממשלה שהציע להיפגש", אמר לייטנר והוסיף: "נפגשתי איתו ושמעתי את ההצעה".

אך הלחץ על המפלגה לא הגיע מכיוונו של ראש הממשלה בלבד. "במקביל, ראשי יהדות התורה וש״ס ושלוחיהם משגרים איומים קשים נגדנו, הם לא בוחלים בדבר.מערכות חזקות, עתירי כוח, ומשומנות. מונופול עצום של כח משחית – סימנו את ראשיהם של עשרות אלפי החרדים התומכים בתנועת 'הציבור החרדי' ולמרות כוחם הרב – הם מפחדים", אמר לייטנר. "הם מפחדים, כי הם מבינים שאם נגיע לקלפי ונראה את הכוח שלנו, משהו ישתנה בעולם החרדי. משהו ישתנה במדינת ישראל כולה".

לייטנר הסביר את ההחלטה להישאר במרוץ: "אם נפרוש עכשיו, מי שתנצח היא השיטה הישנה שקיבלה במשך שנים את הקול של כולנו כמובן מאליו. ראשי המונופול המושחתים – יחגגו. עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט של שנים ארוכות נוספות".

עוד אמר: "השאלה שעמדה למולי היא פשוטה: אם נפרוש, האם זה מקרב אותנו לפתרון אמיתי למשבר הגיוס? האם זה מגדיל את הסיכוי שילדים חרדים יקבלו את הכלים שהם צריכים לעתיד? האם זה יעזור ליותר חרדים לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד?

"כדי לדעת את התשובה, צריך להסתכל על השנים האחרונות. אותם אנשים קיבלו כוח עצום. אותן מפלגות היו בעמדת השפעה מרכזית. ובכל זאת, הבעיות האלה לא נפתרו. ההפך. הן החריפו מיום ליום ומסכנות את הקיום של עם ישראל במדינת ישראל. לתת שוב את אותו כוח לאותם אנשים ולצפות לתוצאה אחרת, זו לא תוכנית לשינוי".

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תגיות:
פעמון

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