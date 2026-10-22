מזג האוויר: חם מהרגיל לעונה, ייתכן אובך בדרום

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ – ויעשה חם מהרגיל לעונה. כמו כן, משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום. גם בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

מחר יהיה לרוב בהיר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-27, תל אביב 20-28, חיפה 21-27, צפת 19-28, קצרין 21-32, טבריה 19-33, נצרת 20-32, עפולה 17-33, בית שאן 21-35, לוד 20-30, אשדוד 20-28, עין גדי 23-33, באר שבע 18-30, מצפה רמון 17-27, אילת 23-32.