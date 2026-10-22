ניו יורק טיימס: צבא ארה"ב וצה"ל גיבשו תוכניות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע

דיווח בניו יורק טיימס: צבא ארה"ב וצה"ל גיבשו תוכניות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע. יעדי התקיפה צפויים לכלול תשתיות אנרגיה, מתקני גרעין ומאגרי טילים וכטב"מים. חלק מהגורמים מעריכים כי סבב נוסף של תקיפות נרחבות עשוי לדחוף את הכלכלה האיראנית אל סף קריסה ולאלץ את המדינה להסכים לוויתורים דיפלומטיים. גורמים איראניים אמרו כי הפעם הם יתקפו בתגובה מרכזי נתונים וכבלים תת-ימיים, ולא יסתפקו בספינות ותשתיות אנרגיה באזור. צבא ארה"ב ישלים את הערכותו באזור בתחילת נובמבר, עם שלוש נושאות מטוסים, אלפי נחתים, מטוסי קרב וכוחות מיוחדים. סיבה נוספת שבגללה מעדיפים לחכות הוא המעבר בחודש הבא לשעון חורף באיראן והארכת מספר שעות החושך וחלון הזמנים לתקיפות.