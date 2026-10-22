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בחירות 2026

שר הביטחון כ"ץ: "כל התקפה על ישראל תירשם על שמם של יאיר לפיד, נפתלי בנט ויאיר גולן"

שר הביטחון ישראל כ"ץ בטקס יום השואה בכנסת (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בטקס יום השואה בכנסת (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 22.10.2026 | 8:50
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    שר הביטחון ישראל כ"ץ: "כל התקפה על ישראל וכל הפיגועים הבאים אם חלילה יהיו, יירשמו על שמם של יאיר לפיד, נפתלי בנט, יאיר גולן וחבריהם לאופוזיציה – שלא מפסיקים לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו להזהיר ולהתריע – על סמך מידע המצוי בידינו – מפני כוונות אויבינו לתקוף את ישראל ולבצע פיגועים בערב הבחירות או במהלכן – כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.

    "כל הביקורת והאמירות המייחסות לנו שיקולים זרים מעידות על ניתוק ועל שיקולים פוליטיים צרים של אומריהם ופוגעות בהרתעה הישראלית וממריצות את אויבינו לפעול.
    רה"מ ואני נמשיך ונעשה את כל מה שיידרש כדי להגן על אזרחי ישראל ולפגוע באויבינו בעוצמה בכל עת ובכל מקום – כפי שעשינו בכל השנים האחרונות".

    תגיות:
    פעמון

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