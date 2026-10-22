פסיכיאטר הותקף במרפאה בבית שאן; ההסתדרות הרפואית מאיימת בהשבתת מערכת הבריאות

מטופל התקיף פסיכיאטר אתמול (רביעי) בבוקר במרפאת בריאות הנפש של שירותי בריאות כללית בבית שאן. ההסתדרות הרפואית איימה בשביתה.

בקופת החולים הודיעו כי המטופל תקף את הפסיכיאטר, ניסה לחנוק אותו ופצע אותו. הפסיכיאטר הצליח להפעיל לחצן מצוקה, ואנשי צוות נזעקו לחדרו והשתלטו על התוקף. הפסיכיאטר פונה לבית החולים, והתוקף נעצר. המשטרה מסרה כי התוקף מעורער בנפשו. לפי עדויות מהתקרית, הפסיכיאטר הותקף באמצעות מפתח שוודי.

יו"ר ההסתדרות הרפואית פרופ' ציון חגי הביע זעזוע מהתקיפה, ואמר כי לא היה מאבטח במקום. הוא שיבח את צוות המטפלות במרפאה ש"גילו אומץ ותושייה ומנעו אסון כבד יותר". "הבהרנו יותר מפעם אחת שדמם של הרופאות והרופאים לא יהיה הפקר", אמר, "ואם נצטרך לחזור ולהשבית את כלל המערכת כפי שעשינו בעבר, לא נהסס לעשות זאת ונודיע בקרוב על הצעדים המתוכננים".

לדברי פרופ' חגי, מאבק של ההסתדרות הרפואית באלימות במערכת הבריאות הביא להקמת עמדות שיטור בכלל בתי החולים ולתגבור האבטחה. הוא קרא למשרדי הבריאות והביטחון הלאומי "להשלים את המהלך ולהציב אבטחה גם בכל המחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולים ובמרפאות בריאות הנפש בקהילה". לדבריו, מחלקות ומרפאות אלו מתמודדות עם מטופלים שנמצאים לעיתים במצבי קיצון, ועל כן המדינה חייבת לפעול לשמירת הביטחון האישי של הצוותים הרפואיים.

מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "מגנה בחריפות את אירוע האלימות החמור שאירע במרפאת קופת חולים כללית, שבמהלכו הותקף רופא ועובדת סוציאלית נפגעה בעת שניסתה לסייע בהשתלטות על התוקף. המשרד מגבה באופן מלא את צוות המרפאה ומחזק את ידי אנשי הצוות שפעלו באומץ ובנחישות במהלך האירוע. במקביל, משרד הבריאות פועל מול קופת חולים כללית לבירור נסיבות האירוע והרקע שהוביל להתרחשותו".

מ'כללית' נמסר כי היא "רואה בחומרה כל אירוע של אלימות ומגלה אפס סובלנות לאלימות המופנית כלפי צוותים רפואיים אשר פועלים יום וליל למען בריאות המטופלים. אנו פועלים במגוון אמצעים הכוללים בין השאר לחצני מצוקה, קציני בטחון, סיירים במרפאות ועוד כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של הצוותים הרפואיים".