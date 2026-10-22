טראמפ רמז על תקיפה אפשרית באיראן לאחר בחירות האמצע: "משהו יקרה בקרוב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז הלילה (בין רביעי לחמישי) על תקיפה אפשרית באיראן לאחר בחירות האמצע שייערכו בעוד כשבועיים: "ארה"ב אינה מנהלת משא ומתן עם איראן", אמר הנשיא האמריקאי לכתבים מחוץ למטוס אייר-פורס-1. "משהו בנושא צפוי די בקרוב. נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות, נראה מה יקרה".

דבריו של טראמפ נאמרו זמן קצר לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי צבא ארה"ב וצה"ל גיבשו תוכניות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע. לפי הדיווח יעדי התקיפה צפויים לכלול תשתיות אנרגיה, מתקני גרעין ומאגרי טילים וכטב"מים. חלק מהגורמים מעריכים כי סבב נוסף של תקיפות נרחבות עשוי לדחוף את הכלכלה האיראנית אל סף קריסה ולאלץ את המדינה להסכים לוויתורים דיפלומטיים.

הטיימס דיווח מפי גורמים איראניים כי תגובתם לתקיפה תהיה פגיעה במרכזי נתונים וכבלים תת-ימיים, בנוסף לתקיפת אוניות ותשתיות אנרגיה באזור. צבא ארה"ב ישלים את הערכותו באזור בתחילת נובמבר, עם שלוש נושאות מטוסים, אלפי נחתים, מטוסי קרב וכוחות מיוחדים. עוד נטען כי סיבה נוספת שבגללה מעדיפים לחכות הוא המעבר בחודש הבא לשעון חורף באיראן והארכת מספר שעות החושך וחלון הזמנים לתקיפות.

הצדקה לתקוף

אמש דווח בתקשורת האיראנית על פיצוצים בעיר הנמל סיריכ. על פי דיווחים לא רשמיים, צבא ארה"ב תקף משגר של טילים שאיים על התעבורה הימית במצר הורמוז.

באתר החדשות אקסיוס דווח, מפי גורמים ישראלים ואמריקאים, כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו ביום שני גיחה מבצעית על גבול איראן. הגיחה לשמי איראן בוצעה ביום שבו נפגש שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בעובדה, אולם לפי הדיווח אין קשר בין הדברים.

הגורמים אמרו לאקסיוס שגיחת מטוסי הקרב לא הייתה חריגה ומטרתה הייתה להרתיע את איראן. לפי המקורות, ישראל ידעה שמערכות ההגנה האווירית של איראן יזהו את המטוסים, וזו הייתה חלק ממטרת הגיחה שבמסגרתה טסו עשרות מטוסי קרב וכמה מטוסי תדלוק בשמי סוריה ועיראק.

עוד דווח כי ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש ותיארה את הפעולה כתרגיל שנועד להפגין עוצמה ולהרתיע את איראן מפני מתקפות על ישראל לקראת הבחירות. עם זאת, מקורות אמריקאים אמרו כי התרשמו שישראל קיוותה שהאיראנים יירו לעבר המטוסים, ובכך יספקו הצדקה לפתיחת תקיפות נגד איראן.

רשת NBC דיווחה הלילה כי צבא ארה"ב הפחית "בשקט" את נוכחות החיילים בבסיסים בירדן, קטאר וכוויית בימים האחרונים, ומחלקת המדינה הורתה על צמצום נוסף בסגל בכמה נציגויות דיפלומטיות באזור. שני פקידים אמריקאים ושני מקורות נוספים ששוחחו עם NBC, מסרו כי צמצום הנוכחות דומה באופיו למהלכים שערכו האמריקאים לקראת תחילת המלחמה עם איראן בפברואר.

בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי פקיסטן וקטאר פועלות בדחיפות בניסיון למנוע את חידוש הלחימה בין איראן לארה"ב. במסגרת המאמצים הדיפלומטיים, לפי הדיווח, הועלו כמה הצעות, ובהן שחרור חלק מהכספים האיראניים המוקפאים בחו"ל בתוספת ריבית בתמורה לוויתורים בתחום הגרעין. רעיון נוסף שהועלה הוא העברת מלאי האורניום המועשר של איראן לרוסיה, אולם השבוע אמר מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, כי אף לא חלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר יוצא מאיראן.

עוד דווח בוול סטריט ג'ורנל כי נידונה האפשרות לחידוש הביקורים של פקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית באיראן. לפי הדיווח דיפלומטים איראנים הראו פתיחות לאפשרות של חזרת הפקחים, אולם גורמים במשטר האיראני בלמו את המהלך.