31 שנים לרצח רבין: יאיר גולן הניח זר על האנדרטה; עצרת הנוער הממלכתית נערכה במרכז יצחק רבין

מערכת החינוך מציינת היום (חמישי) את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בשורת אירועים ופעילויות חינוכיות ברחבי הארץ.

בבתי הספר נערכים טקסי זיכרון, שיעורים מיוחדים, סדנאות, מעגלי שיח ומפגשים חינוכיים, בהשתתפות תלמידים וצוותי חינוך ובהובלת מועצות התלמידים והנוער. הפעילויות יעסקו בדמותו ובמורשתו של רבין, במשמעות הרצח ובערכים של אחריות משותפת, כבוד הדדי ודחיית אלימות. השנה יתקיימו האירועים בסימן “בעת מחלוקת – מתווכחים באחריות”.

אמש התקיימה במרכז יצחק רבין בתל אביב עצרת הנוער הממלכתית, בהובלת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, שפתחה את אירועי יום הזיכרון במערכת החינוך.

יו"ר הדמוקרטים, אלוף (מיל), יאיר גולן וחברי כנסת הניחו הבוקר זר על האנדרטה במקום שבו נורו שלוש היריות לפני 31 שנים. לחברי 'הדמוקרטים' הצטרפו ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, בכירי מפלגות העבודה ומרצ בעבר ונציגי מפלגות סוציאל-דמוקרטיות מאירופה.

גולן אמר: "אנחנו עומדים במקום בו נרצח יצחק רבין. יהי זכרו ברוך. למרבה הזוועה מאז הרצח, נתניהו, אותו האיש שהסית אז ממשיך להסית גם היום ובונה את התנאים ליגאל עמיר הבא. ביום שלישי הקרוב עם ישראל ידרש לבחור: אם נצעד בדרכו הדמוקרטית והציונית של רבין או שנצעד בדרך השנאה והגזענות של נתניהו ובן גביר. נתניהו בחר בן גביר, העם יבחר אחרת.

"באותה נשימה אני רוצה לומר לאזרחי ישראל: אנחנו ננצח. אנחנו נבנה את ישראל מחדש. אנחנו נבנה אותה ברוח מגילת העצמאות – ביתו הלאומי של העם היהודי. מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית. כתוב פה על האבן ׳השלום הוא צוואתו״, השלום הוא הביטחון המיטבי – ואת זה אסור לנו לשכוח".