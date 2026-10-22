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תשתיות וסביבה

ישראל עוברת לשעון חורף בלילה שבין שבת לראשון והשעון יוזז שעה לאחור

משרד הפנים הודיע כי שעון החורף ייכנס לתוקף ביום ראשון (25 באוקטובר) בשעה 02:00 לפנות בוקר, אז יוזזו מחוגי השעון לשעה 01:00 | רשות שדות התעופה הבהירה כי לא יחול שינוי בשעת ההמראה של טיסות המתוכננות עד השעה 01:20 | שעון הקיץ יחזור ב-26 במרץ 2027

עוברים לשעון חורף, בלילה שבין שבת לראשון (עיצוב: אידאה)
עוברים לשעון חורף, בלילה שבין שבת לראשון (עיצוב: אידאה)
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עדכון אחרון: 22.10.2026 | 14:12
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    ישראל תעבור לשעון חורף בלילה שבין שבת לראשון (25 באוקטובר), כך הודיע משרד הפנים. בשעה 02:00 לפנות בוקר יוזזו מחוגי השעון שעה אחת לאחור, לשעה 01:00, והציבור ייהנה משעת שינה נוספת.

    המעבר לשעון חורף לשנת תשפ"ז (2026–2027) מתבצע בהתאם לחוק קביעת הזמן. בעקבות המעבר, השמש תזרח ותשקע מוקדם יותר לפי השעון, ושעות החשכה יחלו מוקדם יותר אחר הצהריים. שעון הקיץ יחזור ביום שישי, 26 במרץ 2027.

    מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, מסר: "עם סיומו של שעון הקיץ והמעבר לשעון החורף, אני מאחל לכל אזרחי ישראל חורף בריא ובטוח. מי ייתן והחודשים הקרובים יביאו עמם ימים של שקט, ביטחון, אחדות ובשורות טובות לכל בית בישראל".

    רשות שדות התעופה פרסמה אף היא הודעה לנוסעים לקראת המעבר לשעון חורף. לפי הודעתה, לא יחול שינוי בשעת ההמראה של טיסות המתוכננות עד השעה 01:20. נוסעים שטיסתם מתוכננת להמריא לאחר המעבר לשעון חורף מתבקשים לוודא כי עדכנו את השעון לשעה החדשה.

    תגיות:
    פעמון

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