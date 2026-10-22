ישראל עוברת לשעון חורף בלילה שבין שבת לראשון והשעון יוזז שעה לאחור

ישראל תעבור לשעון חורף בלילה שבין שבת לראשון (25 באוקטובר), כך הודיע משרד הפנים. בשעה 02:00 לפנות בוקר יוזזו מחוגי השעון שעה אחת לאחור, לשעה 01:00, והציבור ייהנה משעת שינה נוספת.

המעבר לשעון חורף לשנת תשפ"ז (2026–2027) מתבצע בהתאם לחוק קביעת הזמן. בעקבות המעבר, השמש תזרח ותשקע מוקדם יותר לפי השעון, ושעות החשכה יחלו מוקדם יותר אחר הצהריים. שעון הקיץ יחזור ביום שישי, 26 במרץ 2027.

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, מסר: "עם סיומו של שעון הקיץ והמעבר לשעון החורף, אני מאחל לכל אזרחי ישראל חורף בריא ובטוח. מי ייתן והחודשים הקרובים יביאו עמם ימים של שקט, ביטחון, אחדות ובשורות טובות לכל בית בישראל".

רשות שדות התעופה פרסמה אף היא הודעה לנוסעים לקראת המעבר לשעון חורף. לפי הודעתה, לא יחול שינוי בשעת ההמראה של טיסות המתוכננות עד השעה 01:20. נוסעים שטיסתם מתוכננת להמריא לאחר המעבר לשעון חורף מתבקשים לוודא כי עדכנו את השעון לשעה החדשה.