רשות החשמל מקדמת: התמיכה באנרגיות מתחדשות תצומצם, רכיב השוק יגדל

רשות החשמל פרסמה בשבוע שעבר (שני) שימוע להערות הציבור, שבו אותתה על כוונתה לצאת אט אט מתמיכתה בתחום האנרגיות המתחדשות לטובת התנהלות במסגרת שוק. המדיניות מכוונת לירידה בעלויות תמיכת המדינה באנרגיות מתחדשות ומעוצבת באופן המתמרץ התקנת מערכות בהקדם – ככל שספק חשמל יתחבר קודם הוא יקבל תעריף ממשלתי גבוה יותר. כל המהלך נשען על תחזית לירידה במחירי התקנת מערכות סולאריות. היצרנים הזעירים, כלומר בהיקף 15 קילו-וואט ומטה, יהיו פטורים מכל המהלך.

כיום, ישנה תמיכה ממשלתית בתחום בדמות תעריף מובטח שבו רוכשת חברת החשמל את החשמל שמיוצר באמצעות פאנלים סולאריים. התעריף לא נקבע במו"מ לפי התאמה בין היצע החשמל לביקוש לו. התעריף המובטח נועד לייצר יציבות בתחום שאינו יציב – הביקוש הארצי לחשמל משתנה לאורך היום והיצע החשמל הסולארי משתנה בהתאם לשעות האור היומיות. התעריף לא מוצמד לעלויות – אין רכיב המתייחס לעלות הפאנלים הסולאריים, שער הדולר או עלות התשתית של רשת החשמל אליה מחובר הפאנלים הסולאריים.

סיכון מחושב?

כלל השינויים המתוכננים משקפים 'סיכון מחושב' מצד רשות החשמל – ניסיון להוזיל את החשמל הסולארי ולהכניס את היצרנים להשתתף בעלויות התשתיות, מבלי לפגוע בקצב הצמיחה שלו, שעומד במרכז מדיניות המשרד. ההנחה היא שעלויות התקנת חשמל סולארי נמצאות כל הזמן בירידה, בשל התקדמות הטכנולוגיה והתעשייה.

לתקווה זו שותפות לפחות חלק מהחברות בשוק. "הירידה הצפויה בתעריפי הייצור תוביל רבים להאיץ את המעבר לאנרגיה סולארית" מעריך אדם קרומר, מנכ"ל הפלטפורמה GreenDays ומוסיף ש"אנחנו ממליצים לכל מי ששוקל להקים מערכת סולארית, להקדים ולהקים אותה לפני סוף השנה כדי לזכות בהטבות הנוכחיות."

לפי קרומר השימוע מגיע לאחר שבמשרד הכינו את השוק. לפי קרומר, "קמפיין משרד האנרגיה מהחודשים האחרונים, שהזהיר מפני ירידה בתמורה עבור מערכות סולאריות חדשות החל מ-2027, יצר זינוק בביקושים בשוק. כעת, כשההצהרות הופכות לצעדים מעשיים בשטח, אנחנו צופים גל נוסף של עלייה בביקוש למערכות".

מנגד, יש גם מי שמבקרים את מדיניות המשרד, על שאינה משקיעה מספיק באנרגיה הסולארית, ולכן מובילה להתקדמות איטית מדי במעבר לאנרגיות מתחדשות. אם המבקרים צודקים, הירידה בתמיכה עשויה להוריד עוד יותר את קצב המעבר, ואולי אפילו להפוך את המגמה.

איך תעבוד ההורדה בתעריפים?

השינוי הראשון יהיה הורדה הדרגתית של התעריף שישולם לספקי חשמל סולארי חדשים. תחל ירידה הדרגתית של כ-5% בשנה בארבע השנים הקרובות בתעריפים לספקים שיקבלו תשובה מחברת החשמל החל מ-2027. כדי להקל את המעבר על מי שיחלו את התהליך, הירידה ב-2027 תהיה מדורגת בין שני חצאי השנה. כמו כן, יקבע מנגנון הצמדה של חלק מהמחיר לדולר, כדי לשקף את הוזלה בעלויות הרכיבים. ירידה זו בתעריפים לספקים חדשים וההצמדה החלקית לדולר אמורים, לפי הרשות, לשקף את קצב ההוזלה של התקנת מערכות סולאריות.

הירידה ההדרגתית, כך מקווים ברשות, תעודד ספקים חדשים להזדרז ולהתחבר לרשת החשמל בהקדם, ובכך להאיץ את המעבר לאנרגיה סולארית. כדי לתת תמריץ נוסף, מבטיחים ברשות כי כלל הרגולציות הנוכחיות ימשיכו עד 2047. כלומר, ספק חדש יקבל את אותו תעריף שקיבל עם כניסתו לרשת עד 2047. זה יוצר אינטרס ליצרן להקדים את החיבור.

התעריף ישונה מהבטחת מחיר ממשלתית למו"מ בשוק

במקביל מציעה הרשות את הגברת רכיב השוק בקביעת התעריף בקרב ספקים גדולים. כיום ישנה זכות להתחברות לרשת עם תעריף נדיב יחסית מרשות החשמל המאפשר יציבות ובטחון. הכוונה היא להעביר ספקים לעסקאות ישירות עם מספקי חשמל – גופים שמוכרים חשמל לאזרח. העסקאות ייעשו במו"מ בין הצדדים. ברשות מאמינים שככל שיגמלו יותר ספקים מהתעריף, יגבירו תפקוד השוק וייצרו הוזלה.

הזכאות לתעריף קבוע תישלל בהדרגה. ב-2027 יהיה מדובר רק במתקנים הגדולים ביותר, בהיקף של מעל 630 קילו-וואט, עד ל-2030, אז לא יותר לאף מתקן עם מעל 300 קילו-וואט להתחבר בתעריף קבוע. גם כאן, הזכאות לתעריף קבוע תינתן לפי התנאים שיתקיימו בזמן שבו יקבלו תשובת מחלק.

למרות זאת, ספקים שזכאים לתעריף אבל ירצו לעבור למחיר השוק, יוכלו לקבל סבסוד בפער בין מחיר השוק המשוער למחיר התעריף. לדוגמא, אם אזרח זכאי כיום לכ-38 אגורות לקוט"ש, ומחיר השוק המשוער הוא 28 אגורות לקוט"ש, האזרח יוכל להמשיך לקבל מהרשות 38 אגורות, או לעבור למחיר השוק, ומכאן ואילך לקבל 10 אגורות לקוט"ש מהרשות, בעודו מנסה להרוויח כמה שניתן בשוק.

חלק מעלויות הגירעון התשתיתי יגולגלו אל ספקי החשמל

השימוע גם נוגע בנושאים נוספים; הנרחב מבניהם הוא נושא ההתחברות לרשת. רשת החשמל בישראל מצויה כיום בעומס רב בשל גירעון תשתיתי שהצטבר מאז שנות ה-90. העומס אינו מתחלק שווה בשווה ויוצר מעין צווארי בקבוק – 'פקקי תנועה' של חשמל. בנוסף לכך עלות התשתית לא מגולמת בתעריף שספק חשמל מקבל.

ברשות החשמל מעוניינים לשנות מצב זה, ולהפוך את היצרנים לשותפים בעלויות התשתית. לפי השימוע, החל מ-2028, יעבור גם רכיב זה לשוק. פעם בחציון יפתח חלון של כ-90 יום, במהלכו יצרנים חדשים יוכלו להתמודד במעין 'מכרז' על התחברות באזורים מסוימים, עד תום הקיבולת. במכרז זה, יוכל כל אחד מהם להציע לוותר על אחוז מסוים מהתעריף (מ-0% עד 50%), או להתחבר במודל שוק ללא פרמיה כלל. הרשות תבחר את הספקים שיפעלו במודל שוק קודם, ולאחר מכן את המציעים הנחה מהזול ליקר, עד לגמר הקיבולת.

עוד שתי החלטות קטנות יותר קשורות לפרמיות, כלומר התגמול הנוסף, על מתקני אגירה ועל מתקנים סולאריים באזורים אורבניים. הפרמיה על מתקני אגירה לא תוארך משום שלפי הרשות ההוזלה של ההתקנה בתחם האגירה מספיקה כדי להפוך אותו לכלכלי גם ללא הפרמיה. לגבי הפרמיה עבור מתקנים סולארים באזור העירוני, הרשות לא קיבלה החלטה האם להאריכה או לבטלה, והחליטה להותיר את הנושא פתוח לשימוע מאוחר יותר.