בעקבות איומי הורה כלפי הצוות: השבתה חלקית בבי"ס 'יצחק שמיר' בחולון

הסתדרות המורים הודיעה היום (חמישי) כי הלימודים בבית הספר היסודי 'יצחק שמיר' בחולון יחלו מחר (שישי) בשעה 10:00, בעקבות אלימות מילולית ואיומים כלפי עובדי הוראה.

יו"ר סניף חולון-אזור בהסתדרות המורים אורלי בהט תגיע לבית הספר ותקיים שיחות הסברה עם עובדי ההוראה בחדר המורים.

הסתדרות המורים מסרה כי במהלך פגישה שקיים אב לתלמידה עם הנהלת בית הספר והצוות החינוכי הוא הטיח באנשי הצוות האשמות קשות, עלב בהם והשמיע כלפיהם איומים. ניסיונות אנשי הצוות להרגיע את הרוחות לא הועילו והפגישה הופסקה. האב סירב בתחילה לעזוב את חדר המנהל, ועשה זאת רק לאחר התערבות גורמים נוספים בבית הספר. בעקבות האירוע נותרה המחנכת נסערת והתקשתה לשוב לעבודתה בכיתה.

סגן מזכ"לית הסתדרות המורים ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מיכאל פינטו: "אני מגנה בחריפות את האיומים ואת ההתבטאויות הפוגעניות כלפי המחנכת ומנהל בית הספר. ניסיונות להלך אימים על אנשי חינוך ולאיים על המשך עבודתם, הן חציית קו אדום. שום מחלוקת אינה מצדיקה שיח משפיל ומאיים. עובדי הוראה זכאים למלא את תפקידם בביטחון ובכבוד, והסתדרות המורים תעמוד לצדם ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להגן עליהם. לא נשאיר אף עובדת או עובד הוראה להתמודד לבדם עם אלימות ואיומים״.

יו״ר סניף חולון אזור, הגב׳ אורלי בהט: "עובדי ההוראה אינם שק חבטות, ובית הספר אינו מקום שבו אפשר לאיים, להשפיל או לנסות להדיח אנשי חינוך. להורה אין זכות להטיל אימה על מחנכת ומנהל או לקבוע מי יישאר בתפקידו. מחר נגיע לבית הספר, נכנס את הצוות ונעניק לו גיבוי מלא. נדרוש מכל הגורמים האחראים לפעול מיד כדי להבטיח לצוות סביבת עבודה בטוחה ומוגנת. על איומים כלפי עובדי הוראה לא עוברים לסדר היום, והסתדרות המורים לא תאפשר להפוך אלימות ואיומים לכלי להפעלת לחץ על בית הספר".