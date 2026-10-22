במקום לפרוש מהאיחוד האירופי: הימין הקיצוני בצרפת ובגרמניה מבקש לצמצם את כוחו

הימין הקיצוני באירופה מתחזק במהירות, ובמקביל משנה את גישתו כלפי האיחוד האירופי. בעוד שבעבר קראו מפלגות הימין הקיצוני הגדולות לפרק את האיחוד או לפרוש ממנו, כיום הן מבקשות לשנות אותו מבפנים, באמצעות רפורמות מרחיקות לכת שיצמצמו את סמכויות מוסדות האיחוד ויעבירו יותר כוח לידי המדינות החברות בו.

אליס ויידל, מנהיגת 'אלטרנטיבה לגרמניה' (AfD), חשפה אתמול (רביעי) את חזונה לאיחוד האירופי, שבוע לאחר שעשתה זאת מרין לה פן, מנהיגת 'האיחוד הלאומי' (RN). שתי המפלגות הנוסקות עומדות בראש שתי סיעות הימין הקיצוני באירופה, והן מבקשות לעצב מחדש את האיחוד בדגש על הרחבת הריבונות הלאומית, אך חלוקות בנוגע למדיניות הכלכלית ולהיקף השינוי הנדרש.

לה פן היא המועמדת המובילה לנשיאות צרפת לפי כל הסקרים שפורסמו במדינה בתקופה האחרונה, ו'אלטרנטיבה לגרמניה' רשמה בחודשים האחרונים עלייה מטאורית במערכות בחירות שנערכו בשלוש מדינות מחוז. גם היא מובילה בסקרים לפרלמנט הפדרלי.

אם יעלו מפלגות הימין הקיצוני הללו לשלטון בצרפת ובגרמניה, הן עלולות לערער את השותפות הפרנקו-גרמנית, שהניעה זה מכבר את האינטגרציה האירופית, ולעצב מחדש את עתיד האיחוד האירופי.

בפרלמנט האירופי מחולק הימין הקיצוני לשתי סיעות. הראשונה היא "פטריוטים למען אירופה", בהובלת מפלגתה הצרפתית של מרין לה פן, המחזיקה ב-30 מתוך 81 המושבים המוקצים לצרפת. הפטריוטים מחזיקים כיום ב-85 בלבד מתוך 720 המושבים בפרלמנט האירופי, ומייצגים כמחצית ממדינות האיחוד.

הסיעה השנייה נולדה רק לפני שנתיים, לאחר ש'אלטרנטיבה לגרמניה' סולקה מה'פטריוטים', והיא נקראת "אירופה של אומות ריבוניות". היא נחשבת קיצונית יותר מה'פטריוטים', מונהגת על ידי 'אלטרנטיבה' ומחזיקה ב-27 מושבים בלבד, המייצגים שמונה מדינות.

ויידל חשפה אתמול את תוכנית "העסקה החדשה לאירופה" במסיבת עיתונאים בשטרסבורג, שבוע לאחר שלה פן הצרפתייה הציגה את חזונה במלון היוקרתי "דה פן" בבריסל.

התנגדות למימון אוקראינה וקריאה לשינוי היחסים עם רוסיה

שתי המפלגות מתנגדות להמשך המימון של אוקראינה, מבקרות את נטל הרגולציה של האיחוד האירופי, דוחות אינטגרציה עמוקה יותר בין המדינות ורוצות לרסן את סמכויות המוסדות האירופיים, הפוגעות לדבריהן בריבונות הלאומית.

במסיבת עיתונאים שקיימה בשבוע שעבר טענה לה פן כי מצבה הרעוע של הקופה הציבורית בצרפת אינו מאפשר עוד את המשך הסיוע לקייב, וקראה להסרת הסנקציות שהטיל האיחוד האירופי על רוסיה.

"אנו מסכימים להותיר על כנם מנגנונים שונים להכשרת חיילים וצבא, ולספק סיוע – כולל ציוד – אך איננו יכולים עוד לממן את אוקראינה; על כן, המימון הזה ייפסק", אמרה המועמדת הצרפתייה לנשיאות.

ויידל הצהירה ביום רביעי כי היא מעוניינת בהסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה, וקראה לנקוט "גישה דיפלומטית סבירה", המביאה בחשבון את "האינטרסים הביטחוניים של אוקראינה ושל רוסיה". בריאיון שהעניקה לאחרונה למגזין "האקונומיסט" טענה ויידל כי אוקראינה כבר הפסידה במלחמה, והתחייבה להביא לסיום התמיכה הגרמנית בקייב.

חילוקי דעות בנושאי כלכלה ואנרגיה, הסכמה על צמצום סמכויות האיחוד

שתי המנהיגות הכריזמטיות חלוקות בדעותיהן בנוגע למדיניות הכלכלית, למדיניות האנרגיה ולהיקף החלשתו של האיחוד. לה פן דורשת להטיל מס חברות אחיד ומס אחיד על צריכת טבק ואלכוהול, במטרה למנוע תחרות בלתי הוגנת באמצעות מיסוי נמוך ברחבי אירופה. כמו כן, היא הציעה כי הבנק המרכזי האירופי (ECB) ישנה את המנדט שלו, כך שיינתן משקל רב יותר לצמיחה כלכלית, במקום להתמקד אך ורק ביציבות מחירים.

"כפי שתמיד סברתי, על הבנק המרכזי האירופי לבחון מחדש את דרך פעולתו. חיוני שהוא יביא בחשבון תעסוקה, צמיחה וחדשנות, שכן מדיניות ההקלה המוניטרית שננקטה בין השנים 2010 ל-2022 לא כוונה לעידוד השקעות עתידיות", אמרה בשבוע שעבר.

Je le répète depuis des années : être « pro-France » ne signifie pas être « anti-Europe ». Il nous faudra rompre avec l’idéologie de décroissance qui règne à Bruxelles depuis de trop nombreuses années. La politique environnementale doit devenir un moteur de la croissance et du… pic.twitter.com/kaiStPdHtG — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 14, 2026

מנגד, 'אלטרנטיבה לגרמניה' מתנגדת לכל העברה של ריבונות פיסקלית למוסדות על-לאומיים, וטוענת כי על הבנק המרכזי האירופי להגביל את עצמו אך ורק למנדט המקורי שלו – שמירה על יציבות מחירים.

"קיים איסור על הבנק המרכזי האירופי לממן חובות של מדינות. ובכל זאת, מה עושה הבנק? הוא מממן חובות של מדינות", אמרה ויידל.

עם זאת, שתי המפלגות מתנגדות בתוקף ליצירת חוב משותף של האיחוד האירופי, ומבקשות לקצץ את תרומות מדינותיהן לתקציב האיחוד. לה פן שואפת להגביל את התרומה נטו של צרפת ל-5 מיליארד אירו בשנה. ויידל ובכירי מפלגתה לא נקבו בסכום, אך הדגישו את הצורך "לסיים את תפקידה של גרמניה כמנהלת התשלומים".

Souveränität muss zurück in die Nationalstaaten und die EU grundlegend reformiert werden: Dafür kämpfen wir gemeinsam mit unserer EU-Delegation in Brüssel! pic.twitter.com/j1zWuTln0f — Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 21, 2026

בנוגע למדיניות האנרגיה והאקלים, שתי המפלגות מבקרות את מדיניות ה"גרין דיל" של האיחוד האירופי, שבמסגרתה מסבסד האיחוד מעבר הדרגתי לאנרגיה ירוקה. שתיהן תומכות בהרחבת השימוש באנרגיה גרעינית, אך גישותיהן שונות.

לה פן התנערה מהתווית שהודבקה למפלגתה, "מכחישי שינוי אקלים", תמכה ביצירת מס פחמן בגבולות האיחוד האירופי והציעה לקשור את תרומות המדינות לתקציב האיחוד לפליטות הפחמן שלהן, ובכך לתמרץ את המעבר לאנרגיה נקייה. "ככל שמדינה סוטה יותר מיעדי הסכם פריז, כך היא צריכה לתרום יותר", אמרה.

לעומת זאת, 'אלטרנטיבה לגרמניה' מדגישה את החופש המוחלט לבחור את תמהיל האנרגיה הלאומי. לשיטתה, האיחוד האירופי חייב להעניק לגרמניה את החופש להשתמש באנרגיה גרעינית, בפחם, בגז ובאנרגיה מתחדשת, בהתאם לצורכי כלכלתה.

"כעת אנו מסתמכים לחלוטין על מעבר אנרגטי אידיאולוגי של אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית. אנו רואים את ההתפתחות הזו גם ברחבי אירופה, דרך יישום ה'גרין דיל', חוק האנרגיה לבנייה, ומעל הכל האיסור על מנועי בעירה. זהו שיבוש בוטה של כלכלת השוק החופשי", אמרה ויידל.

שתי המפלגות מבקשות להחליש את הנציבות האירופית ולצמצם את תפקידה לזה של "מזכירות בשירות המדינות", כפי שניסחה זאת לה פן.

"הנציבות רוצה להיות מדינה, אנחנו לא רוצים אותה", אמרה לה פן, ודחתה את כל השאיפות הביצועיות של האיחוד האירופי בנושאי ביטחון, דיפלומטיה ומודיעין. היא דורשת לבטל גם את הוועדה האירופית של האזורים (CoR) – גוף של האיחוד המעניק לשלטון המקומי והאזורי, כמו עיריות, מחוזות ורשויות מקומיות, קול ישיר בתהליכי החקיקה וקבלת ההחלטות של האיחוד – ואת הוועדה הכלכלית והחברתית האירופית (EESC), גוף שמטרתו לגשר בין מוסדות הניהול של האיחוד לבין החברה האזרחית.

ויידל מחזיקה בעמדה דומה: "אנחנו לא רוצים ועדה שלא נבחרה כדי לפלוש ולהפריע לחיים הפרטיים שלכם ולתהליך קבלת ההחלטות של המדינות החברות", אמרה. אלא שהיא הולכת גם צעד נוסף, מטילה ספק בלגיטימיות של הפרלמנט האירופי ודוגלת במדיניות ברורה שתתעדף את מדינות הלאום הריבוניות על פני האיחוד.

אחת ההצעות מרחיקות הלכת ביותר בתוכנית של ויידל לאירופה היא לבטל את הבחירות לפרלמנט האירופי, שבמרבית השנים וברוב המדינות זוכות להשתתפות של כמחצית מבעלי זכות הבחירה (שיעור הצבעה ממוצע של כ-50%). "הפרלמנט האירופי לא צריך להיבחר עוד ישירות, אלא להיות מורכב מנציגים הממונים על ידי הפרלמנטים הלאומיים", אמרה ויידל.

שתי אסטרטגיות לשינוי האיחוד האירופי: בחירות במדינות הגדולות או מהפך בפרלמנט ב-2029

לה פן מבקשת לעצב מחדש את האיחוד האירופי רק לאחר שייערכו בחירות בארבע מתוך חמש המדינות הגדולות באירופה – ספרד, צרפת, איטליה ופולין. הבחירות ייערכו בשנה הקרובה, ולה פן מקווה שיעלו לשלטון מפלגות ימין קיצוני נוספות.

מפלגת הימין הקיצוני 'החוק והצדק' עשויה לחזור לשלטון בפולין, בעוד שמפלגת הימין הקיצוני בספרד, 'ווקס', עשויה להצטרף לממשלה ימנית לצד 'המפלגה העממית'. בצרפת, לה פן צפויה להיבחר לנשיאות ולהפוך לא רק לאישה הראשונה שתעמוד בראש המדינה, אלא גם למי שתוביל לראשונה את הימין הקיצוני להנהגת הרפובליקה החמישית, שהוקמה כשני עשורים בלבד לאחר התמוטטות 'משטר וישי', בן החסות של הנאצים. גם באיטליה צפויה הממשלה הנוכחית, המורכבת מברית בין הימין לימין הקיצוני, לשמור על השלטון.

הרפורמה באיחוד האירופי תהיה "המשימה המשותפת שלנו לשנים ולעשורים הבאים", אמרה לה פן, וטענה ש"אירופה של אומות" החדשה תכלול מוסדות שאינם מפעילים שום סמכות על המדינות החברות.

'אלטרנטיבה לגרמניה', לעומת זאת, מזהה את 2029 כשנה המכרעת לרפורמה באיחוד האירופי, כאשר הבחירות האירופיות עשויות להביא ל"רוב ימני פטריוטי בפרלמנט האירופי", לדברי ויידל.

ויידל הציגה גם חלופות עבור גרמניה למקרה שהרפורמה המתוכננת שלה באיחוד האירופי תיכשל, ואמרה ש"העם הגרמני צריך להחליט בעצמו" – אמירה המשאירה פתח לפרישה מהאיחוד, או לפחות לפרישה ממסגרות מסוימות של האיחוד, כמו 'אמנת שנגן', 'גוש האירו' או ההשתתפות בנטל התקציב של האיחוד.

"אם מערכת שנגן תסתיים והיא לא תעבוד, עלינו לצאת משנגן ולהגן על גבולותינו", אמרה ויידל, והצביעה על אתגרים לתנועה החופשית על רקע אירועים כמו פריצת הגבול בסאוטה ביולי האחרון. ויידל הציעה גם שגרמניה "לא תשתתף עוד במנגנוני חלוקה אירופיים של מהגרים, או במכסות מקלט", ותשבש את הסכם ההגירה של הגוש.