חשד לתאונת פגע וברח: ילד בן 8 נהרג מפגיעת אוטובוס בנגב

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חשד לתאונת פגע וברח קטלנית בנגב: ילד בן 8 נהרג מפגיעת אוטובוס בכביש 316 שבין היישוב חורה ליער יתיר. הילד הובא למרפאה מקומית ופונה משם במצב אנוש ועם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה, לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. נהג האוטובוס החשוד בפגיעה, תושב חורה בשנות ה-50 לחייו, נעצר בחשד למעורבות בתאונה והימלטות מהזירה.

במהלך היום פתחו בוחני תאונות הדרכים במרחב נגב בחקירת נסיבות תאונת דרכים שאירעה בכביש 316, במעורבות אוטובוס שעל פי החשד פגע בהולך רגל (קטין) ונמלט מהזירה. כתוצאה מהתאונה נפצע הקטין באורח אנוש ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו.

עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי תחנת העיירות וכוחות נוספים במחוז דרום, שפתחו בסריקות ובפעולות חקירה לאיתור נהג האוטובוס החשוד במעורבות בתאונה, ובתוך כך איתרו ועצרו את נהג האוטובוס (תושב חורה, בשנות ה-50) בחשד למעורבות בתאונה והימלטות מהזירה.