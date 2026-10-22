אביו של גיא אילוז, שנרצח בשבי, הותקף בשוק התקווה בשעה שמחה נגד נתניהו

מישל אילוז, אביו של גיא אילוז שנחטף בחיים ב-7 באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, הותקף היום (חמישי) במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשוק התקווה בתל אביב.

אילוז הגיע למקום יחד עם עינב צנגאוקר, אימו של מתן צנגאוקר ששוחרר בהסכם אחרי 738 ימים בשבי, ועם גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת שנחטפה מקיבוץ בארי ונרצחה בשבי, במטרה למחות נגד ראש הממשלה במהלך ביקורו בשוק ולדרוש תשובות על נסיבות מותו של בנו. מתיעוד שהופץ מהאירוע, נראה אדם בחולצה כתומה משליך תפוז לעבר אדם אחר, ולאחר מכן מתעמת פיזית עם אילוז. נתניהו לא נראה באזור במהלך העימות.

בעקבות האירוע מסר אילוז: "בזמן שהגעתי למחות נגד ראש הממשלה על כך שהפקיר את גאיצ'וק שלי, בני בכורי, למות בשבי, אזרחים חסרי בושה ומצפון מוסרי נקטו נגדי אלימות. זו חרפה שאב שכול, שבנו נרצח בשבי, מקבל מכות מאזרחים. אני קורא לכל אזרחי ישראל תזכרו את גאיצ'וק בקלפי. הגיע העת לתיקון".