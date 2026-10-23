פיגוע ירי סמוך לחברון: חמישה פצועים, בהם שניים במצב אנוש; המחבלים חוסלו

חמישה בני אדם נפצעו הבוקר (שישי) בפיגוע ירי בצומת יהודה שבכביש 35, סמוך לגשר בית כחיל באזור חברון. מצבם של שניים מהפצועים מוגדר אנוש, אחד נפצע באורח בינוני ושניים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום וכוחות הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי לפצועים בזירה, וביצעו פעולות החייאה בשני הפצועים אנוש. שלושת הפצועים הנוספים פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים.

לפי הדיווחים הראשוניים, שני המחבלים פתחו באש סמוך לעמדה צבאית באזור צומת יהודה. הירי נמשך גם לאחר הגעת כוחות ההצלה לזירה. בתיעוד שהתפרסם מהאירוע נשמע אחד הנוכחים אומר: "המחבל יורה עלינו כל הזמן". בתיעוד נוסף נשמעת קריאה שלפיה הירי נמשך יותר מ-20 דקות.

פיגוע ירי בכביש חוצה יהודה: שני מחבלים פתחו באש לעבר שני ישראלים ונמלטו. ולאחר זמן קצר חוסלו בחילופי ירי עם לוחמי צה״ל. שני נפגעים מהירי באירוע במצב אנוש וקשה. pic.twitter.com/NbSSSNrpnQ — השטיבלאך (@Hashtiblach) October 23, 2026

כוחות צה"ל הוזעקו למקום בעקבות הדיווח על הירי. שני המחבלים שביצעו את הפיגוע ניסו להימלט מהזירה, וחוסלו בידי לוחמי גדוד "ארי" של פיקוד העורף, שהיו פרוסים במרחב במסגרת משימת ההגנה ומנעו פגיעה באזרחים. המחבלים היו חמושים ברובה מסוג M16 ובאקדח.

מצה"ל נמסר כי "הוקפצו כוחות רבים בהם יחידת דובדבן וכלים אוויריים, שני המחבלים חוסלו וכוחות צה"ל ממשיכים בסריקות. הוטל כתר על מספר כפרים במרחב".

בהודעה נוספת של צה"ל נמסר כי כוחות רבים פועלים בזירה בפיקוד מפקד חטיבת יהודה. גם מפקד פיקוד המרכז ומפקד אוגדה 98 הגיעו לזירה.

בעקבות הפיגוע הוקפצו למרחב כוחות רבים, בהם לוחמי יחידת דובדבן וכלים אוויריים, ונפתחו סריקות נרחבות באזור. במקביל, הוטל כתר על כמה כפרים במרחב וצירי תנועה באזור נחסמו.

שני המחבלים שביצעו את הפיגוע זוהו עם ארגון חמאס. בארגון בירכו על הפיגוע, אך לא פורסמה הודעה רשמית על קבלת אחריות לביצועו. כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות באזור כדי לשלול מעורבות של מחבלים נוספים.

הרמטכ"ל: "ברכב המחבלים נמצאה כמות רבה של תחמושת"

בהערכת מצב שקיים בעקבות הפיגוע אמר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, כי ברכבם של המחבלים נמצאה כמות גדולה של תחמושת, שנועדה לדבריו לביצוע פיגוע נרחב יותר. בהערכת המצב, שבה השתתפו מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים, הוצגו פרטי האירוע, ולפיהם המחבלים חוסלו בידי סגן מפקד גדוד "ארי" ומפקד הפלוגה, שהוקפצו לזירה.

הרמטכ"ל אישר את היערכות פיקוד המרכז להטלת כתר מלא על העיר חברון ועל כפרים נוספים באזור, לצד הגברת המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחיזוק הפעילות המודיעינית. כמו כן, הנחה להיערך לתגבור נוסף של כוחות בפיקוד המרכז, בהתאם לצורך המבצעי.

"מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון. ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר", אמר זמיר.

חובש מד"א: "הגענו לזירה כשעדיין מתנהל ירי בשטח"

חובש רפואת חירום במד"א צוריאל אדרי סיפר: "הגענו לזירה קשה כשעדיין מתנהל ירי בשטח. נכנסנו עם האמבולנס ממוגן הירי של מד"א ומיד התחלנו לסייע בחילוץ הפצועים. העלנו לאמבולנס צעיר בשנות ה-20 כשהוא מחוסר הכרה עם פצעי ירי ומצבו קשה מאוד והענקנו לו טיפול רפואי. חילצנו פצועים נוספים לאמבולנסים של מד"א שהגיעו למקום והחלו מיד בפינוי לבתי החולים. פצוע קשה מאוד נוסף טופל על ידי כוחות הרפואה של צה"ל בניידת טיפול נמרץ".

פרמדיק מד"א חנן מאיר סיפר: "העלו לנו לניידת טיפול הנמרץ צעיר בשנות ה-20, בהכרה מלאה עם פצעי ירי בגפיים התחתונות. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קל ויציב. פצוע נוסף במצב קל פונה לכאן, גם הוא צעיר בשנות ה-20 עם פציעות ירי בגפיים התחתונות".

חובש רפואת חירום במד"א אברהם איתן שטרן הוסיף וסיפר: "העבירו אלינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה עם פציעות קלות בפנים ככל הנראה כתוצאה מנתזי ירי. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קל".

בן גביר: "תזכורת מדממת למחיר הקונספציה"

בעקבות הפיגוע הודיעה מפלגת הליכוד כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה לבטל את כלל האירועים הפוליטיים שתוכננו הבוקר מטעם המפלגה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי "הפיגוע הקשה כעת הוא תזכורת מדממת, קשה וכואבת למחיר הקונספציה. אסור לחכות ל-7 באוקטובר ביהודה ושומרון. העימות הבא יפרוץ שם, חייבים לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי. צריך לפרק את הרשות הפלסטינית, לפרז אותה מנשק ולחסל את תשתיות הטרור באופן מוחלט. דם חיילנו לא הפקר".