מזג האוויר: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום

מזג האוויר היום (שישי) יהיה בהיר ברובו, ותחול עלייה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז, ומשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת, עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות לאורך החוף.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. תורגש הקלה בעומסי החום.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה מחודשת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20–28, תל אביב 18–30, חיפה 24–32, צפת 21–29, קצרין 24–33, טבריה 23–35, נצרת 24–34, עפולה 18–36, בית שאן 24–37, לוד 18–31, אשדוד 19–29, עין גדי 28–35, באר שבע 19–33, מצפה רמון 19–29 ואילת 23–34.