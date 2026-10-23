קרן פרץ נפתלי העניקה כמיליון ש"ח ל-54 עמותות חברתיות בישראל

קרן פרץ נפתלי, המשותפת להסתדרות ולאיגודים המקצועיים בגרמניה, העניקה השבוע (שלישי) תמיכות כספיות בסך כמיליון שקלים ל-54 עמותות חברתיות בישראל, בטקס שנערך בבית ההסתדרות. את התמיכות העניקו יו"ר הקרן ויו"ר האגף לקשרים בינלאומיים בהסתדרות, גרשון גלמן, וחבר הנהלת הקרן וסמנכ"ל הכספים בהסתדרות, גיל אלימלך.

זו השנה השישית שהקרן תומכת בפרויקטים שונים הנוגעים לעולם העבודה, ובהם פרויקטים בתחום ההשתלבות בעבודה וההגנה על זכויות נוער עובד, פרויקטים חינוכיים, פעילות תרבות, סיוע לאוכלוסיות מוחלשות וסיוע הומניטרי בקרב יהודים, ערבים, בדואים ודרוזים. בשנתיים האחרונות הקדישה הקרן תמיכה מיוחדת למרכזי שיקום הפועלים למען נפגעי פוסט-טראומה בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה.

נדבך מרכזי בפעילות הקרן מוקדש לחיזוק שוק העבודה, לקידום זכויות עובדים, לתרבות ולחיזוק החברה המשותפת. בתחומי יחסי העבודה והתעסוקה זכו לתמיכה "האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה", "פורום ארלוזורוב", "מכון לבון", "איט וורקס מעצימים אנשים", "יסמינה", המקדמת יזמות נשים, "אלפנאר", הפועלת לקידום תעסוקת ערבים בישראל, ו"המרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה (CIMI)", המסייע לקהילת העובדים הזרים בישראל.

בתחומי החיים המשותפים, התרבות וקידום הסובלנות זכו לתמיכה "משכן לאמנות עין חרוד ע"ש חיים אתר", "המרכז הבין-תרבותי לירושלים", "המכון היהודי ערבי של ההסתדרות", "סביל אל כרמל", "קפא – עמותה לשינוי חברתי בנגב", "האנשים תחילה", "נשות רהט", "עמותת גישור עולמות", "תיקון – מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי", "תמיר למנהיגות חברתית", "אנאתה בע"מ" ו"התנועה למאבק באנטישמיות ברשת".

הארגונים "כפר נהר הירדן", "נגישות ישראל", "העמותה לקידום תפקודים", "בית אורי", "הגשמת חלום" ו"נא לגעת" זכו לתמיכה על פעילותם למען רווחתם של אנשים עם מוגבלויות. בתחומי הרווחה, הסיוע הקהילתי והתמיכה הנפשית נתמכו "כולנו למען כולנו", "מחסי עוז", "זה בנפשי", "מרכז טיפולי משולב סבא ג'ק", "הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה" ו"משען". בתחום הסיוע לאזרחים ותיקים נתמכה גם עמותת קלי"ק (קהילה למען יזמות לקשישים).

במקביל, הוענקו מענקים לארגונים חברתיים נוספים, ובהם "ל.א. לאלימות נגד נשים", "האחים שלנו", "הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל בע"מ" ו"מצמצמים רווחים", וכן למיזמים סביבתיים וטיפוליים, ובהם "האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה" ו"חוות רוקה בע"מ".

בין העמותות הפועלות בתחומי החינוך, הנוער והילדים, תוך התמקדות בצמצום פערים בחברה ובסיוע לנוער בסיכון, נמצאות "מוזתיקה", "העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו", "ערוגות המרכז לקידום הילד והמשפחה" ו"אח בוגר אחות בוגרת ישראל".

לצידן זכו למענקים גם ארגונים המתמקדים בלמידה ובהתפתחות, ובהם "יצירה התפתחותית", "עלי נהר", "דיאלה", "נבט צמיחה לעתיד 2015 בע"מ", "בית לכל ילד בישראל", "אור לחינוך", "תמקין", "אל"י האגודה להגנת הילד" ו"זינוק נהנים ולומדים". את רשימת המסגרות החינוכיות ותנועות הנוער שקיבלו תמיכה משלימות "הסתדרות הנוער העובד והלומד", "מיט"ל", "יערה", "דרך כפר יוזמות חינוך", "בית השנטי", "הופ סנטר" ו"רשת עמל1".

"אלפי עמותות בישראל סובלות מהעדר תמיכה מוסדית ופרטית בשנים האחרונות, על רקע קיצוץ ניכר בתמיכות מצד המדינה. זאת, על אף שהמגזר השלישי ממשיך לעשות עבודה קשה ומורכבת בנאמנות ובהתנדבות, ונכנס במקומות שהמדינה הטשה כתוצאה מההפרטות בשרותי החינוך, הרווחה, הבריאות, התרבות והסיוע ההומניטרי", מסר גלמן. "קרן נפתלי הקטנה מצליחה במאמצים רבים לתת כתף וסיוע לפרוייקטים רבים".

קרן פרץ נפתלי נוסדה בשנת 1982 בידי ההסתדרות וה-DGB, קונפדרציית האיגודים המקצועיים הגרמנית, במטרה להקים ולקדם מוסדות מדע, תרבות וחברה, מכונים להשכלה, קורסים והרצאות ללימוד, מחקר ופיתוח בתחומי מדעי הרוח, סוגיות חברתיות וסוציאליות, סוגיות משקיות וכלכליות ויחסי ציבור ועבודה.

הקרן קרויה על שמו של פרץ נפתלי, עיתונאי וכלכלן יהודי ממוצא גרמני, שכיהן כשר החקלאות, שר המסחר והתעשייה ושר הסעד מטעם מפא"י. נפתלי היה גם חבר כנסת, חבר וסגן יו"ר המועצה המייעצת של בנק ישראל וחבר מועצת העיר תל אביב.